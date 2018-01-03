Глава МИД Германии сделал заявление по Донбассу

"В прошлом году мы видели самые жестокие месяцы на востоке Украины со времени заключения минских соглашений. На Донбассе все еще слишком много стреляют. В регионе все еще слишком много тяжелого оружия", - отметил З.Габриэль.

С его слов, обмен удерживаемыми и соглашение о рождественском перемирии, что произошло в последнее время, являются двумя признаками надежды.

"Так это и должно продолжаться. Вот почему я лечу в Киев сегодня и завтра - в Мариуполь, чтобы показать народу Украины: мы вас не подведем. Для нас этот конфликт не является ни замороженным, ни забытым, он очень актуален и опасен. Мы будем и впредь делать все возможное, чтобы найти решение этого кризиса, которое, наконец, принесет мир в регион", - отметил З.Габриэль.

Указано, что глава МИД ФРГ поедет в Киев 3 января и оттуда - 4 января - на линию соприкосновения в Мариуполь.