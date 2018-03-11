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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 31307 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 46457 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 50788 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 100310 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
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Председатель КНР получил право на неограниченный срок пребывания у власти

Председатель КНР получил право на неограниченный срок пребывания у власти

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 11 марта. УНН. Депутаты Всекитайского собрания народных представителей проголосовали за поправку к конституции КНР, что дает право председателю и вице-председателю КНР находиться у власти неограниченное время. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Синьхуа.

Председатель КНР сможет переизбираться каждые пять лет без каких-либо ограничений. Кроме того, в китайской конституции отныне утверждено "развитие социализма с китайской спецификой в ​​новую эру".

По мнению членов народного собрания внесенные изменения соответствуют духу времени.

Следует заметить, что срок полномочий Си Цзиньпина во главе государства должен был закончиться в 2023 году.

Также в стране будет создан новый антикоррупционный орган - Государственный комитет по надзору.

Напомним, ранее центральный комитет коммунистической партии Китая предложил отменить лимит на два последовательных срока для головы и вице-председателя Китайской Народной Республики.

Эти изменения стали первой поправкой к основному закону КНР за последние 14 лет.

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