Председатель КНР получил право на неограниченный срок пребывания у власти

КИЕВ. 11 марта. УНН. Депутаты Всекитайского собрания народных представителей проголосовали за поправку к конституции КНР, что дает право председателю и вице-председателю КНР находиться у власти неограниченное время. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Синьхуа.