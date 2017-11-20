Глузман обратился в американский МРИ относительно удерживания Супрун в кресле главы Минздрава

"Сегодня, фактически, я вынужден бороться с неумным и, в сущности, противозаконным поведением влиятельного чиновника Республиканской партии США. С Вашим боссом, волю которого Вы выполняете в моей стране. Да-да, я о госпоже Супрун, жестко удерживаемой Вами в кресле исполняющей обязанности министра здравоохранения Украины. О ней, интенсивно разрушающей все то, что было создано нами с помощью выдающихся американских психиатров Мелвина Сабшина, Лорена Росса и многих других", - говорится в обращении С.Глузмана.

Он отметил, что понимает, что "партийный босс" расценивает как своеобразную "гуманитарную помощь" "жесткую рекомендацию" назначить на должность министра У.Супрун, "американскую гражданку, не знающую реалий нашей страны, весьма слабо ориентирующуюся в науке public health".

"Знаю, Вы, господин Друкман, солдат. Вы выполняете приказы Вашего партийного начальства. Не Конгресса США, не президента США. Зная, что за госпожой Супрун стоит Ваш босс, ее, Супрун, родственник. Вы, именно Вы поддерживаете абсолютную безнаказанность этой американской дамы", - отметил С.Глузман.

Ранее заместитель председателя фракции БПП Сергей Березенко заявил, что исполняющая обязанности министра охраны Украины Ульяна Супрун должна подать в отставку, если не откажется от гражданства США.