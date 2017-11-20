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Глузман звернувся до американського МРІ щодо утримування Супрун у кріслі очільниці МОЗ

Глузман звернувся до американського МРІ щодо утримування Супрун у кріслі очільниці МОЗ

Київ • УНН

 • 10203 перегляди

КИЇВ. 20 листопада. УНН. Психіатр, колишній політв'язень, дисидент, голова Асоціації психіатрів України Семен Глузман звернувся до директора з проблем України Міжнародного республіканського інституту США Майкла Друкмана з відкритим листом, де звернув увагу не утримування Уляни Супрун в кріслі очільниці МОЗ України. Відповідне звернення С.Глузман опублікував на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.

"Сьогодні, фактично, я змушений боротися з нерозумними і, по суті, протизаконними діями впливового чиновника Республіканської партії США. З Вашим босом, волю якого Ви виконуєте в моїй країні. Так-так, я про пані Супрун, яка жорстко утримується Вами в кріслі виконуючої обов'язки міністра охорони здоров'я України. Про неї, яка інтенсивно руйнує все те, що було створено нами за допомогою видатних американських психіатрів Мелвіна Сабшина, Лорена Росса і багатьох інших", - йдеться в зверненні С.Глузмана.

Він зазначив, що розуміє, що "партійний бос" розцінює як своєрідну "гуманітарну допомогу" "жорстку рекомендацію" призначити на посаду міністра У.Супрун, "американську громадянку, яка не знає реалій нашої країни, досить слабо орієнтується в науці public health".

"Знаю, Ви, пане Друкман, солдат. Ви виконуєте накази Вашого партійного начальства. Не Конгресу США, не президента США. Знаючи, що за пані Супрун стоїть Ваш бос, її, Супрун, родич. Ви, саме Ви підтримуєте абсолютну безкарність цієї американської дами", - зазначив С.Глузман.

Раніше заступник голови фракції БПП Сергій Березенко заявив, що виконувач обов'язків міністра охорони України Уляна Супрун повинна подати у відставку, якщо не відмовиться від громадянства США.

Українські Національні Новини

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