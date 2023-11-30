Главнокомандующий ВСУ обсудил с американским генералом текущую ситуацию на фронте и эффективность предоставленного партнерами оружия
Киев • УНН
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный обсудил эффективность западного оружия и ситуацию на фронте с американским генералом Чарльзом Брауном, который подтвердил американскую поддержку. Залужный сообщил о значительных потерях, понесенных российскими войсками, несмотря на их наступательные действия.
О текущей ситуации на фронте и как работает оружие предоставленное западными партнерами в руках украинских защитников. Эти вопросы Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный обсудил по телефону с председателем Объединенного комитета начальников штабов США генералом Чарльзом Брауном. Основными тезисами разговора стали Главнокомандующий поделился в своем телеграмм-канале, передает УНН.
Провел телефонный разговор с председателем Объединенного комитета начальников штабов США генералом Чарльзом Брауном. Обсудили обстановку на фронте. ... Также поделился с партнерами результатами наших исследований по эффективности применения определённых типов вооружений. Спасибо генералу Брауну и всему американскому народу за последовательную поддержку и помощь Украине в борьбе с российскими оккупантами.
Детали
Генерал Залужный также рассказал американскому коллеге о ведении противником локальных наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.
Он отметил, что несмотря на наступления россиян, Силы безопасности и обороны наносят врагу существенные потери в живой силе и технике, а также истощают его вдоль всей линии фронта.
Валерий Залужный договорился с генералом Брауном продолжать совместную работу над поиском технологических решений для получения преимущества над противником в воздухе, огневом поражении и разминировании.
Главнокомандующий ВСУ обсудил с американским генералом текущую ситуацию на фронте и эффективность предоставленного партнерами оружия
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный обсудил эффективность западного оружия и ситуацию на фронте с американским генералом Чарльзом Брауном, который подтвердил американскую поддержку. Залужный сообщил о значительных потерях, понесенных российскими войсками, несмотря на их наступательные действия.
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