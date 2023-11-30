Главнокомандующий ВСУ обсудил с американским генералом текущую ситуацию на фронте и эффективность предоставленного партнерами оружия

О текущей ситуации на фронте и как работает оружие предоставленное западными партнерами в руках украинских защитников. Эти вопросы Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный обсудил по телефону с председателем Объединенного комитета начальников штабов США генералом Чарльзом Брауном. Основными тезисами разговора стали Главнокомандующий поделился в своем телеграмм-канале, передает УНН.

Провел телефонный разговор с председателем Объединенного комитета начальников штабов США генералом Чарльзом Брауном. Обсудили обстановку на фронте. ... Также поделился с партнерами результатами наших исследований по эффективности применения определённых типов вооружений. Спасибо генералу Брауну и всему американскому народу за последовательную поддержку и помощь Украине в борьбе с российскими оккупантами. - отмечается в сообщении от официального телеграмм-канала Валерия Залужного.

Детали

Генерал Залужный также рассказал американскому коллеге о ведении противником локальных наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

Он отметил, что несмотря на наступления россиян, Силы безопасности и обороны наносят врагу существенные потери в живой силе и технике, а также истощают его вдоль всей линии фронта.

Валерий Залужный договорился с генералом Брауном продолжать совместную работу над поиском технологических решений для получения преимущества над противником в воздухе, огневом поражении и разминировании.