Главная задача - оборона нашего государства: Зеленский к местным и региональным властям
Киев • УНН
Президент Зеленский отмечает, что защита Украины является приоритетом для всех уровней власти и ключевым долгом общин и отдельных граждан, особенно против российской агрессии.
Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что приоритетной задачей для всех органов власти сейчас является оборона украинского государства. Об этом он сказал во время выступления на заседании Конгресса местных и региональных властей, передает корреспондент УНН.
"Жизнь государства, жизнь любой громады, жизнь каждого человека является одной и той же жизнью Украины - жизнью, которую мы должны защищать и должны защитить от агрессии россии. И если кто-то на любой должности или в государстве, или в органах местного самоуправления почему-то считает, что война - она "где-то там", а он якобы может заниматься чем угодно другим - скажем так, приоритетным вопросом, - то это большая ошибка, которую надо исправить", - сказал Зеленский.
Обращаясь к громадам он подчеркнул, что главная задача - оборона государства.
"Занимаясь войной и европейскостью, если можно так сказать, нашего государства, не обращал много времени именно на это и поэтому будет очень обращать. Очень прошу вас не давать возможности мне тратить время именно на такую деятельность. Очень хотелось бы, чтобы на местах все было сделано ради нашей победы, от выделения средств, и к другим вопросам за которые потом может будет стыдно перед обществом. Главная задача - оборона нашего государства", - отметил Зеленский.
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Главная задача - оборона нашего государства: Зеленский к местным и региональным властям
Президент Зеленский отмечает, что защита Украины является приоритетом для всех уровней власти и ключевым долгом общин и отдельных граждан, особенно против российской агрессии.
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