Главная задача - оборона нашего государства: Зеленский к местным и региональным властям

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что приоритетной задачей для всех органов власти сейчас является оборона украинского государства. Об этом он сказал во время выступления на заседании Конгресса местных и региональных властей, передает корреспондент УНН.

"Жизнь государства, жизнь любой громады, жизнь каждого человека является одной и той же жизнью Украины - жизнью, которую мы должны защищать и должны защитить от агрессии россии. И если кто-то на любой должности или в государстве, или в органах местного самоуправления почему-то считает, что война - она "где-то там", а он якобы может заниматься чем угодно другим - скажем так, приоритетным вопросом, - то это большая ошибка, которую надо исправить", - сказал Зеленский.

Обращаясь к громадам он подчеркнул, что главная задача - оборона государства.

"Занимаясь войной и европейскостью, если можно так сказать, нашего государства, не обращал много времени именно на это и поэтому будет очень обращать. Очень прошу вас не давать возможности мне тратить время именно на такую деятельность. Очень хотелось бы, чтобы на местах все было сделано ради нашей победы, от выделения средств, и к другим вопросам за которые потом может будет стыдно перед обществом. Главная задача - оборона нашего государства", - отметил Зеленский.

Дополнение

Киевсовет принял бюджет столицы на будущий 2024 год. На помощь ВСУ в бюджете предварительно предусмотрен 1 млрд грн.

Депутат Киевсовета, военнослужащая Алина Михайлова заявила, что на целевые программы поддержки военнослужащих ("Поддержка киевлян - Защитников и Защитниц", "Защитник Киева") - суммарно предусмотрено 771 млн грн.

"Это менее 1% расходов бюджета Киева. И да, на программу "Защитник Киева" денег меньше, чем на туризм", - отметила она.