Глава ВР Стефанчук в прошлом году задекларировал более 1,3 млн грн доходов

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук обнародовал декларацию о доходах и имущественном состоянии за 2022 год. Согласно документу в прошлом году он получил доходов на более 1,3 млн гривен. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Единый государственный реестр деклараций.

Детали

Согласно декларации, Стефанчук владеет квартирой в Хмельницком площадью 93,4 кв. м. и легковым автомобилем Mitsubishi Outlander 2018 года выпуска.

В то же время в совместной собственности с женой он задекларировал земельный участок в Белогородке Киевской области площадью 1008 кв. м. и недостроенный приусадебный дом общей площадью 270 кв. м также в Белогородке. Отдельно его жена имеет квартиру в Хмельницкой области (50% прав; 49,8 кв. м.), квартиру в Киеве площадью 101,8 кв. м. и арендует гараж также в Киеве.

Кроме того, жена имеет ювелирные изделия, автомобиль Renault Captur 2015 года выпуска, и 25% прав в компании "Юридический портал "Ратио Дециденди".

За прошлый год глава ВР заработал 718 тыс. 333 гривен по основному месту работы, получил 65 тыс. гривен от предоставления имущества в аренду, 51 тыс. 523 гривен выплаты за звание академика Национальной академии правовых наук, а также 478 тыс. 833 гривен получил за возмещение расходов, связанных с депутатской деятельностью.

Также отмечается, что Стефанчук вместе с женой хранят наличными 49,1 тыс. долларов, 15,6 тыс. евро и 7 тыс. гривен.

Спикер парламента имеет и иконы, собственную библиотеку и авторские права.

Согласно декларации за 2021 год, Стефанчук на должности главы ВР заработал 795 тыс. 325 гривен, 60 тыс. гривен за предоставление имущества в аренду, 55 тыс. 212 гривен выплаты за звание академика Национальной академии правовых наук, а также 544,8 тыс. получил за возмещение расходов, связанных с депутатской деятельностью.

Напомним

Ранее УНН писал, что Министр обороны Украины Рустем Умеров обнародовал декларации о доходах и имущественном состоянии в 2021 и 2022 годах. Доход в 2022 году составил 4 млн 505 тыс. 979 грн, а годом ранее почти 3,5 млн грн.