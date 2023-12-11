Глава ВР Стефанчук в прошлом году задекларировал более 1,3 млн грн доходов

Эксклюзив
Чтобы у международных партнеров не возникало сомнений, что Украина - правовое государство, ВСП и НАБУ должны проверить судей Верховного суда по делу агента фсб Шепелева - эксперт
  •  106024 просмотра

Чтобы у международных партнеров не возникало сомнений, что Украина - правовое государство, ВСП и НАБУ должны проверить судей Верховного суда по делу агента фсб Шепелева - эксперт

Эксклюзив
Эксперт рассказал, влияет ли на стоимость проезда в маршрутках закрытие нескольких станций метро Киева
  •  103577 просмотра

Эксперт рассказал, влияет ли на стоимость проезда в маршрутках закрытие нескольких станций метро Киева

Эксклюзив
Меркурий снова будет ретроградным: гороскоп для всех знаков Зодиака на 11 – 17 декабря
  •  114833 просмотра

Меркурий снова будет ретроградным: гороскоп для всех знаков Зодиака на 11 – 17 декабря

Эксклюзив
Какие специалисты наиболее востребованы на рынке труда: ответ эксперта
  •  120155 просмотра

Какие специалисты наиболее востребованы на рынке труда: ответ эксперта

Эксклюзив
На повреждение тоннеля метро в Киеве могло повлиять строительство ТРЦ Ocean Plaza
9 декабря  •  210722 просмотра

На повреждение тоннеля метро в Киеве могло повлиять строительство ТРЦ Ocean Plaza

Эксклюзив
Эксперт: доля государства в банковском секторе Украины более 60% - нонсенс
8 декабря  •  233632 просмотра

Эксперт: доля государства в банковском секторе Украины более 60% - нонсенс

Эксклюзив
В МИД назвали аргументы, опираясь на которые западные лидеры могут признать выборы в рф нелегитимными
8 декабря  •  208984 просмотра

В МИД назвали аргументы, опираясь на которые западные лидеры могут признать выборы в рф нелегитимными

Эксклюзив
И.о. главы КСУ Головатый не явился в суд после составления на него протокола о коррупции
8 декабря  •  194252 просмотра

И.о. главы КСУ Головатый не явился в суд после составления на него протокола о коррупции

Эксклюзив
Скалецкая: при Жумадилове в "Медицинских закупках" были четко отработаны все процессы
8 декабря  •  185253 просмотра

Скалецкая: при Жумадилове в "Медицинских закупках" были четко отработаны все процессы

Эксклюзив
В коалицию по созданию Спецтрибунала входят представители более 40 стран - МИД
7 декабря  •  175541 просмотра

В коалицию по созданию Спецтрибунала входят представители более 40 стран - МИД

Эксклюзив
"Черное море - россия", "понимаю путина", "люблю русский язык". Что рассказывал подозреваемый в заказных убийствах экс-депутат и агент фсб Шепелев российской спецслужбе
8 декабря  •  168363 просмотра

"Черное море - россия", "понимаю путина", "люблю русский язык". Что рассказывал подозреваемый в заказных убийствах экс-депутат и агент фсб Шепелев российской спецслужбе

Эксклюзив
У украинской разведки есть предварительная информация, кого могли казнить россияне - Лубинец о расстрелянных военных
7 декабря  •  165956 просмотра

У украинской разведки есть предварительная информация, кого могли казнить россияне - Лубинец о расстрелянных военных

Эксклюзив
Путь к евроинтеграции: эксперты оценили пользу для украинского банковского сектора в сближении с международными финсистемами
7 декабря  •  151603 просмотра

Путь к евроинтеграции: эксперты оценили пользу для украинского банковского сектора в сближении с международными финсистемами

Эксклюзив
От депутата до агента рф: как обвиняемый в заказных убийствах Шепелев исповедовался директору фсб
7 декабря  •  146126 просмотра

От депутата до агента рф: как обвиняемый в заказных убийствах Шепелев исповедовался директору фсб

Эксклюзив
Жалобу на судей Верховного Суда, которые хотели отпустить агента фсб Шепелева, будет рассматривать первая в истории судья-член ВСП, которая воюет на фронте против рф
7 декабря  •  144024 просмотра

Жалобу на судей Верховного Суда, которые хотели отпустить агента фсб Шепелева, будет рассматривать первая в истории судья-член ВСП, которая воюет на фронте против рф

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Меню
Экслюзивы
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2023

Популярные новости
Взрывы в Киеве прогремели перед воздушной тревогой; сообщается о ракетной угрозе

Взрывы в Киеве прогремели перед воздушной тревогой; сообщается о ракетной угрозе

  •  142199 просмотра
В Киеве обломок ракеты повредил крышу жилого дома

В Киеве обломок ракеты повредил крышу жилого дома

  •  140458 просмотра
Два человека погибли в результате нападения на колонну Красного Креста в Судане

Два человека погибли в результате нападения на колонну Красного Креста в Судане

  •  136454 просмотра
В Дарницком районе Киева в результате ракетного обстрела пострадали четыре человека

В Дарницком районе Киева в результате ракетного обстрела пострадали четыре человека

  •  127481 просмотра
Сербия открыла газопроводный интерконнектор с Болгарией, это уменьшит ее зависимость от российского газа

Сербия открыла газопроводный интерконнектор с Болгарией, это уменьшит ее зависимость от российского газа

  •  116702 просмотра
Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
glava-vr-stefanchuk-v-proshlom-godu-zadeklariroval-bolee-13-mln-grn-dokhodov

Глава ВР Стефанчук в прошлом году задекларировал более 1,3 млн грн доходов

Киев  •  УНН

11 декабрь 2023, 15:15  •  18355 просмотра

Read in English

Руслан Стефанчук, председатель Верховной Рады, задекларировал доход в более 1,3 млн грн в 2022 году, владея недвижимостью, земельным участком и автомобилем.

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук обнародовал декларацию о доходах и имущественном состоянии за 2022 год. Согласно документу в прошлом году он получил доходов на более 1,3 млн гривен. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Единый государственный реестр деклараций.

Детали

Согласно декларации, Стефанчук владеет квартирой в Хмельницком площадью 93,4 кв. м. и легковым автомобилем Mitsubishi Outlander 2018 года выпуска.

В то же время в совместной собственности с женой он задекларировал земельный участок в Белогородке Киевской области площадью 1008 кв. м. и недостроенный приусадебный дом общей площадью 270 кв. м также в Белогородке. Отдельно его жена имеет квартиру в Хмельницкой области (50% прав; 49,8 кв. м.), квартиру в Киеве площадью 101,8 кв. м. и арендует гараж также в Киеве.

Кроме того, жена имеет ювелирные изделия, автомобиль Renault Captur 2015 года выпуска, и 25% прав в компании "Юридический портал "Ратио Дециденди".

За прошлый год глава ВР заработал 718 тыс. 333 гривен по основному месту работы, получил 65 тыс. гривен от предоставления имущества в аренду, 51 тыс. 523 гривен выплаты за звание академика Национальной академии правовых наук, а также 478 тыс. 833 гривен получил за возмещение расходов, связанных с депутатской деятельностью.

Также отмечается, что Стефанчук вместе с женой хранят наличными 49,1 тыс. долларов, 15,6 тыс. евро и 7 тыс. гривен.

Спикер парламента имеет и иконы, собственную библиотеку и авторские права.

Согласно декларации за 2021 год, Стефанчук на должности главы ВР заработал 795 тыс. 325 гривен, 60 тыс. гривен за предоставление имущества в аренду, 55 тыс. 212 гривен выплаты за звание академика Национальной академии правовых наук, а также 544,8 тыс. получил за возмещение расходов, связанных с депутатской деятельностью.

Напомним

Ранее УНН писал, что Министр обороны Украины Рустем Умеров обнародовал декларации о доходах и имущественном состоянии в 2021 и 2022 годах. Доход в 2022 году составил 4 млн 505 тыс. 979 грн, а годом ранее почти 3,5 млн грн. 

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Экономика
Голова ВР Стефанчук торік задекларував понад 1,3 млн грн доходів
Last year, VR Chairman Stefanchuk declared over UAH 1.3 million in income
Новости по теме

Глава ВР Стефанчук в прошлом году задекларировал более 1,3 млн грн доходов

Руслан Стефанчук, председатель Верховной Рады, задекларировал доход в более 1,3 млн грн в 2022 году, владея недвижимостью, земельным участком и автомобилем.

Экономика •   •  18355 просмотра
Глава ВР Стефанчук в прошлом году задекларировал более 1,3 млн грн доходов

Словацкие дальнобойщики заблокировали пункт пропуска "Вишне-Немецкое" для грузовиков, которые едут из Украины

Словацкие дальнобойщики из UNAS заблокировали пропускной пункт "Вишне-Немецкое" для грузовиков из Украины.

Общество •   •  19215 просмотра
Словацкие дальнобойщики заблокировали пункт пропуска "Вишне-Немецкое" для грузовиков, которые едут из Украины

В Украине пятый день подряд энергодефицит: "Укрэнерго" призывает украинцев снизить потребление электроэнергии

Украинская компания "Укрэнерго" использовала аварийную электроэнергию из Румынии и Польши из-за дефицита местных мощностей на фоне роста потребления. Аварийная помощь стоит дороже и не всегда доступна.

Общество •   •  19085 просмотра
В Украине пятый день подряд энергодефицит: "Укрэнерго" призывает украинцев снизить потребление электроэнергии

В Раду внесли постановление об увольнении члена ЦИК Буглака

Постановление об увольнении члена Центральной избирательной комиссии Юрия Буглака было внесено в Верховную Раду Украины.

Политика •   •  16329 просмотра
В Раду внесли постановление об увольнении члена ЦИК Буглака

Умеров за два года задекларировал почти 8 млн грн доходов

Министр обороны Украины Умеров задекларировал доход в размере 4,5 млн грн в 2022 году по сравнению с 3,5 млн грн в 2021 году, а также подробную информацию об имуществе, включая квартиры и транспортные средства.

Политика •   •  16892 просмотра
Умеров за два года задекларировал почти 8 млн грн доходов

ВВП Украины растет второй квартал подряд - Госстат

Реальный ВВП Украины вырос на 9,3% в годовом измерении в третьем квартале 2023 года.

Экономика •   •  19531 просмотра
ВВП Украины растет второй квартал подряд - Госстат

Одесская область: семья с двумя детьми отравилась угарным газом, их госпитализировали

В доме следов пожара не обнаружено. Вероятная причина отравления - недостаток конструкции дымохода печного отопления.

Общество •   •  19889 просмотра
Одесская область: семья с двумя детьми отравилась угарным газом, их госпитализировали

На ВОТ россияне угрожают отбирать землю у людей, которые отказались от российского паспорта

Россияне заставляют украинцев на оккупированных территориях переоформлять землю по оккупационным законам или подвергаться "национализации", а также конфискуют имущество, построенное на таких землях.

Война •   •  24112 просмотра
На ВОТ россияне угрожают отбирать землю у людей, которые отказались от российского паспорта

В Киеве начало подтапливать еще одну станцию метро: что известно

На станции киевского метро "Олимпийская" появились паводковые воды после закрытия шести станций на одной линии, но чиновники уверяют, что ситуация под контролем и уровень воды в норме.

Общество •   •  31288 просмотра
В Киеве начало подтапливать еще одну станцию метро: что известно

В Еврокомиссии собираются утвердить предложение по доходам от замороженных активов рф 12 декабря

Коллегия европейских комиссаров должна одобрить предложение по доходам от активов российского центрального банка.

Война •   •  34427 просмотра
В Еврокомиссии собираются утвердить предложение по доходам от замороженных активов рф 12 декабря