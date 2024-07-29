Глава АРМА Дума показала, насколько тщательно сотрудники агентства проводят осмотр ТРЦ "Гулливер"

Работники Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА) осуществляют осмотр офисных помещений в бизнес-центре "Гулливер", который по решению суда должны передать в управление агентству. Об этом сообщила руководительница АРМА Елена Дума, передает УНН.

"Учитывая то, что постановлением Шевченковского районного суда города Киева в Нацагентство передано торгово-офисный центр с объектами общественного назначения и паркингом, общая площадь которых составляет почти 152 тыс. кв. метров, тщательный и качественный осмотр такого объекта требует длительной работы. Сейчас осмотрены три нижних этажа паркинга и торговый центр", - написала Дума в своем тг-канале.

По ее словам, сегодня работники АРМА совместно с Национальной полицией Украины осуществляют осмотр офисных помещений.

Также Елена Дума опубликовала видео, на котором работники АРМА осуществляют "тщательный и качественный осмотр" помещений "Гулливера". На нем видно, как группа мужчин прогуливаются из одного офиса в другой и любуются видом из окна столичного комплекса.

В то же время в БФК "Гулливер" в комментарии УНН сообщили, что несмотря на то, что представители АРМА пришли без предупреждения и без соответствующих полномочий на доступ к помещениям, им не препятствовали в пребывании на местах общего пользования ТРЦ. Также во избежание конфликта и негативных информповодов их допустили в некоторые помещения, которые сейчас фактически не используются, а значит - такой визит не препятствовал хозяйственной деятельности ни одного лица.

"Вместе с тем, назвать этот процесс осмотром помещений с какой бы то ни было дальнейшей целью - сложно. Стоит отметить, что мы считаем решение суда о передаче БФК "Гулливер" в управление АРМА таким, что грубо нарушает процессуальные и материальные нормы права и фактически означает захват бизнеса при содействии правоохранительных и силовых органов... Мы и в дальнейшем будем в правовом поле отстаивать свою позицию и не допустим каких-либо незаконных действий со стороны АРМА или правоохранительных органов", - сообщили представители „Гулливера".

Добавим

В начале июня Шевченковский районный суд Киева удовлетворил ходатайство Офиса Генпрокурора и разрешил передачу комплекса "Гулливер" в управление АРМА. Однако, представители "Гулливера" расценивают такое решение, как захват бизнеса и в судах доказывают его безосновательность и незаконность.