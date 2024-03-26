Обвинения россии о связи с Украиной в связи с атакой на "Крокус Сити Холл" под москвой смехотворны, никаких доказательств нет, заявил в комментарии итальянскому изданию ANSA дипломатический источник западных союзников, пишет УНН.

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"Гипотезы россии о связи с Украиной в связи с нападением в москве смехотворны", - заявил дипломатический источник союзников.

"Никаких доказательств не предоставлено: это еще один пример кремлевской дезинформации", - сказал собеседник.

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После нападения путин заявил, что "злоумышленники" якобы направлялись к украинской границе, прежде чем их задержали. Его комментарии прозвучали после того, как "ИГИЛ" уже взяла на себя ответственность. В ОП заявили, что Украина не имеет отношения к тому, что произошло в подмосковном "Крокус Сити Холле". США заявили, что нет никаких признаков причастности Украины.

Похже за смертоносной атакой "Крокус Сити Холл" под москвой, за которую даже в рф ответственность возложили на радикальных исламистов, и после заявлений западных стран, что за этим стоит "ИГИЛ", секретарю совбеза рф патрушеву также привиделась Украина. Глава фсб рф бортников также в обвинениях упомянул о Великобритании, США и Украине, однако, по данным росСМИ, отметил, что заказчик нападения на концертный зал "Крокус Сити Холл" пока не установлен.