МОУ с 2022 года подало более 100 исков в суды из-за невыполнения контрактов на поставку вооружения
Европейская Бизнес Ассоциация констатировала обострение ситуации с блокировкой налоговых накладных с конца февраля
ФГВФЛ открестился от заявления его руководителя Рекрут о начислении более 7 млрд грн штрафов банкам "Айбокс" и "Конкорд" до начала их ликвидации
"Крипта для чайников". Часть 2: что такое халвинг, и почему он вызывает переполох на рынке криптовалют
Малюська о золотовалютных резервах рф: понимание формата поступления и использования будет в середине лета
Как лунное затмение повлияет на все знаки Зодиака: гороскоп на 25 - 31 марта
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
Лунное затмение: чего нельзя и что нужно делать в этот период
Самая масштабная атака россиян на энергосистему Украины не вызвала критической ситуации: эксперты дали успокаивающую оценку ситуации
Малюська об идее специального налога на газ и нефть рф: это только начало обсуждения
"Гипотезы россии о связи с Украиной смехотворны": у западных союзников отреагировали на новые заявления рф из-за московской атаки
МОУ с 2022 года подало более 100 исков в суды из-за невыполнения контрактов на поставку вооруженияЭксклюзив
Данилов дал первый комментарий после увольнения: заявил, что и в дальнейшем будет работать для Украины
В Житомирской области на границе с беларусью строят дополнительные укрепления
В Украине уже образовалось более 600 тыс. тонн отходов разрушения
Испания предоставила статус временной защиты около 200 тысячам украинцам
Из-за санкций россияне не могут изготовить достаточное количество дронов - Центр нацсопротивления
Украинский бренд РябChick (Chick&Go) стал победителем престижной премии World Food Innovation Awards в Лондоне
Разлив нефти после атаки рф на Днепровскую ГЭС: ситуация с качеством воды нормализуется через неделю
Надзор за решениями и новый механизм назначения руководства: к рассмотрению в ВР готовят законопроект о местных администрациях
Популярные
Публикации
«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает Эксклюзив
Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?
Boeing и роковая дверь: может ли череда инцидентов с самолетами крупнейшего авиапроизводителя перекроить весь рынок
Два сапога - пара: почему малоизвестный депутат облсовета от партии Юлии Тимошенко решил бросить камень в огород одиозного Даниила Гетманцева
путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мирЭксклюзив
"Гипотезы россии о связи с Украиной смехотворны": у западных союзников отреагировали на новые заявления рф из-за московской атаки
Обвинения россии в причастности Украины к нападению на подмосковный "Крокус Сити Холл" являются смехотворными и не имеют доказательств, считает источник среди западных союзников, который отверг их как кремлевскую дезинформацию.
МОУ с 2022 года подало более 100 исков в суды из-за невыполнения контрактов на поставку вооружения
В 2022-2024 годах Министерство обороны Украины подало более 100 судебных исков против контрагентов за невыполнение контрактов на поставку оружия и боеприпасов в связи с критической необходимостью во время полномасштабного российского вторжения.
Данилов дал первый комментарий после увольнения: заявил, что и в дальнейшем будет работать для Украины
Алексей Данилов, уволенный с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны, поблагодарил Президента за доверие и возможность служить Украине, пообещав и в дальнейшем работать на благо страны.
В Житомирской области на границе с беларусью строят дополнительные укрепления
На границе с беларусью в Житомирской области строятся дополнительные фортификационные сооружения для усиления системы обороны противотанковыми рвами, минными полями и бетонными конструкциями.
В Украине уже образовалось более 600 тыс. тонн отходов разрушения
Из-за российской агрессии в Украине уже образовалось более 600 000 тонн отходов разрушения.
Испания предоставила статус временной защиты около 200 тысячам украинцам
С начала полномасштабного вторжения россии в Украину Испания предоставила статус временной защиты около 200 000 украинцев, из которых около трети - несовершеннолетние.
Из-за санкций россияне не могут изготовить достаточное количество дронов - Центр нацсопротивления
Из-за западных санкций и отсутствия европейских комплектующих российская компания "Ижмаш - Беспилотные системы" не смогла выполнить государственный заказ на производство беспилотного комплекса "Гранат-4".
Украинский бренд РябChick (Chick&Go) стал победителем престижной премии World Food Innovation Awards в Лондоне
Бренд сушеных куриных слайсов Chick&Go от МХП, известный в Украине как РябChick, победил в номинации "Лучший мясной/куриный продукт" на престижной премии World Food Innovation Awards 2024.
Разлив нефти после атаки рф на Днепровскую ГЭС: ситуация с качеством воды нормализуется через неделю
Концентрация загрязняющих веществ в реке Днепр от утечки нефти из-за атаки россии на Днепровскую ГЭС уменьшается, и ситуация вернется к нормальному состоянию через несколько дней или неделю.
Надзор за решениями и новый механизм назначения руководства: к рассмотрению в ВР готовят законопроект о местных администрациях
Законопроект устанавливает административный надзор за решениями органов местного самоуправления и предлагает новый механизм отбора и назначения глав местных государственных администраций.