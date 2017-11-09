Герой Украины Забродский назначен командующим силами АТО
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Генерал-лейтенант, Герой Украины Михаил Забродский предназначен назначен командующим силами Антитеррористической операции на Донбассе. Об этом на своей странице в Facebook сообщил Президент Украины Петр Порошенко, передает УНН.
"Генерал-лейтенант, Герой Украины Михаил Забродский назначен новым командующим сил АТО. Поздравляю Михаила. Ведь он лично участвовал во всех горячих операциях на фронте. И именно под его руководством в августе 2014 состоялся самый длинный в новейшей военной истории рейд в тыл врага" , - говорится в сообщении.
Напомним, в августе 2014 Порошенко присвоил Забродский звание Героя Украины.