Герой Украины Забродский назначен командующим силами АТО

"Генерал-лейтенант, Герой Украины Михаил Забродский назначен новым командующим сил АТО. Поздравляю Михаила. Ведь он лично участвовал во всех горячих операциях на фронте. И именно под его руководством в августе 2014 состоялся самый длинный в новейшей военной истории рейд в тыл врага" , - говорится в сообщении.

Напомним, в августе 2014 Порошенко присвоил Забродский звание Героя Украины.