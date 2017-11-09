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Герой України Забродський призначений командувачем сил АТО

Герой України Забродський призначений командувачем сил АТО

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 листопада. УНН. Генерал-лейтенант, Герой України Михайло Забродський призначений призначений командувачем сил Антитерористичної операції на Донбасі. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив Президент України Петро Порошенко, передає УНН

"Генерал-лейтенант, Герой України Михайло Забродський призначений новим командувачем сил АТО. Вітаю Михайла. Адже він особисто брав участь у всіх найгарячіших операціях на фронті. І саме під його керівництвом у серпні 2014 року відбувся найдовший у новітній воєнній історії рейд у тил ворога", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у серпні 2014 року Порошенко присвоїв Забродському звання Героя України.

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