Герой України Забродський призначений командувачем сил АТО
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Генерал-лейтенант, Герой України Михайло Забродський призначений призначений командувачем сил Антитерористичної операції на Донбасі. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив Президент України Петро Порошенко, передає УНН.
"Генерал-лейтенант, Герой України Михайло Забродський призначений новим командувачем сил АТО. Вітаю Михайла. Адже він особисто брав участь у всіх найгарячіших операціях на фронті. І саме під його керівництвом у серпні 2014 року відбувся найдовший у новітній воєнній історії рейд у тил ворога", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, у серпні 2014 року Порошенко присвоїв Забродському звання Героя України.