Герой України Забродський призначений командувачем сил АТО

"Генерал-лейтенант, Герой України Михайло Забродський призначений новим командувачем сил АТО. Вітаю Михайла. Адже він особисто брав участь у всіх найгарячіших операціях на фронті. І саме під його керівництвом у серпні 2014 року відбувся найдовший у новітній воєнній історії рейд у тил ворога", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у серпні 2014 року Порошенко присвоїв Забродському звання Героя України.