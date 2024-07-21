Правительство Германии разрабатывает стратегический документ по модернизации оборонной промышленности и промышленности по безопасности. Документ может включать пункты для ускорения одобрения строительства оружейных заводов в стране.
Немецкое правительство готовит программу по модернизации оборонно-промышленного комплекса страны. Об этом заявил представитель министерства экономики ФРГ, передает Reuters, пишет УНН.
Детали
По словам представителя немецкого правительства, стратегический документ разрабатывается в нескольких ведомствах.
Я могу подтвердить, что правительство работает над стратегическим документом по модернизации оборонной промышленности и промышленности безопасности
Дополнение
Ранее немецкая газета Handelsblatt сообщила, что стратегический документ будет включать пункты, которые позволят ускоренное одобрение строительства оружейных заводов в Германии, включая сокращение сроков и ограничение возможности возражений со стороны гражданских инициатив.
Ожидается, что трехсторонняя коалиция правительства Германии планирует принять документ в августе.
Напомним
Италия планирует заказать у немецкого производителя оружия Rheinmetall более 550 танков и боевых машин пехоты на сумму около 20 миллиардов евро в течение 15 лет.