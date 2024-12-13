Созданны на украинских киностудиях в начале ХХ века: Берлин передал Киеву уникальные оцифрованные фильмы

Федеральный архив Германии передал Министру иностранных дел Украины Андрею Сибизи жесткий диск с оцифрованными фильмами из своего киноархива, которые были созданы на украинских киностудиях в начале ХХ века. Об этом сообщило Посольство Украины в ФРГ, пишет УНН.

Детали

Сейчас фильмы доступны в цифровом читальном зале Федерального архива и будут переданы Национальному центру Александра Довженко для сохранения, дальнейшей демонстрации и исследования.

«Эти уникальные художественные произведения и документальные фильмы позволяют заглянуть в многовековую борьбу Украины за независимость, а также в тоталитарное советское правление 1930-х и 1940-х годов. Впереди еще много работы для исследования этих и других исторических источников и деколонизации украинской истории»,- поблагодарил немецких партнеров Министр иностранных дел Андрей Сибига.

Напомним

На 19-й сессии Межправительственного комитета ЮНЕСКО украинская писанка внесена в список нематериального культурного наследия человечества. Заявка была подана совместно с Эстонией и одобрена в столице Парагвая.