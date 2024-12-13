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Созданны на украинских киностудиях в начале ХХ века: Берлин передал Киеву уникальные оцифрованные фильмы

Созданны на украинских киностудиях в начале ХХ века: Берлин передал Киеву уникальные оцифрованные фильмы

Киев  •  УНН

 • 4341 просмотра

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Федеральный архив Германии передал МИД Украины жесткий диск с оцифрованными украинскими фильмами начала ХХ века. Материалы будут переданы Центру Довженко для сохранения и исследований.

Федеральный архив Германии передал Министру иностранных дел Украины Андрею Сибизи жесткий диск с оцифрованными фильмами из своего киноархива, которые были созданы на украинских киностудиях в начале ХХ века. Об этом сообщило Посольство Украины в ФРГ, пишет УНН.

Детали 

Сейчас фильмы доступны в цифровом читальном зале Федерального архива и будут переданы Национальному центру Александра Довженко для сохранения, дальнейшей демонстрации и исследования.

«Эти уникальные художественные произведения и документальные фильмы позволяют заглянуть в многовековую борьбу Украины за независимость, а также в тоталитарное советское правление 1930-х и 1940-х годов. Впереди еще много работы для исследования этих и других исторических источников и деколонизации украинской истории»,- поблагодарил немецких партнеров Министр иностранных дел Андрей Сибига.

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Напомним 

На 19-й сессии Межправительственного комитета ЮНЕСКО украинская писанка внесена в список нематериального культурного наследия человечества. Заявка была подана совместно с Эстонией и одобрена в столице Парагвая.

Алина Волянская

Алина Волянская

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