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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Германия не сократит военную помощь Украине - Deutsche Welle

Германия не сократит военную помощь Украине - Deutsche Welle

Киев  •  УНН

19 августа 2024, 12:55  •  24182 просмотра

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Правительство ФРГ опровергло информацию о возможном ограничении финансовой помощи Украине в 2025 году. Германия подтвердила свою приверженность поддержке Украины и продолжению поставок оружия.

Правительство Германии опровергло слухи о возможном ограничении финансовой помощи Украине в 2025 году из-за внутриполитических соображений и проблем с бюджетом, подчеркнув, что поддержка останется неизменной. Пишет УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

Детали

Правительство ФРГ опровергло слухи о том, что финансовая помощь Украине в следующем году будет ограничена и внутриполитическими соображениями и проблемами с федеральным бюджетом.

"Германия остается абсолютно преданной своему делу, и слова канцлера о том, что поддержка Украины продлится столько, сколько потребуется, и что никто, особенно российский президент, не может надеяться, что мы ослабим эти усилия, остаются в силе", - подчеркнул заместитель официального представителя правительства ФРГ Вольфганг Бюхнер в Берлине.

Это заявление Бюхнер сделал на фоне сообщений в прессе, что в 2025 году военная помощь Украине со стороны Германии, из-за бюджетных ограничений, не превысит запланированные 4 миллиарда евро.

ЗРК IRIS-T, дроны и боеприпасы: Германия выделила новую помощь Украине19 августа 2024, 10:38 • 28254 просмотра

Он подчеркнул, что" в нашем участии и решимости поддерживать Украину ничего не изменится, "и назвал" позорными " спекуляции относительно того, что федеральное правительство Германии может ограничить финансовую помощь Украине перед выборами в земельные парламенты (ландтаги) в восточных регионах ФРГ.

Согласно опросам общественного мнения, значительная часть жителей восточных федеральных земель ФРГ скептически настроены относительно поставок оружия Украине и поддержки его со стороны Германии, предпочитая скорейшее начало мирных переговоров между москвой и Киевом.

Бюхнер также опроверг утверждения, что Германия уменьшит поддержку Украины" из-за внутриполитических соображений, "подчеркивая планы" достичь международного финансирования помощи Украине с 2025 года."Он отметил, что страны Большой семерки работают над использованием замороженных российских активов как гарантий для предоставления Украине кредитов на сумму 50 миллиардов евро, которые должны стать доступными в 2025 году.

Он также опроверг сообщения о приостановке поставок некоторых видов вооружений, в частности системы ПВО IRIS-T SLM, в Украину по финансовым причинам, подчеркнув, что это ложная информация.

В этом году Германия должна поставить Украине четыре зенитно-ракетных комплекса IRIS-T SLM, десять самоходных зенитных установок Gepard, 16 самоходных гаубиц, десять танков Leopard, боевые беспилотники и несколько тысяч артиллерийских и танковых снарядов, о чем ранее рассказывал генерал Кристиан Фройдинг в подкасте Бундесвера Nachgefragt.

Представитель МИД Германии также подтвердил, что краина продолжит работать вместе с другими партнерами, чтобы обеспечить Украину необходимыми ресурсами для продолжения борьбы за свободу и самоопределение, как сообщало агентство AFP 19 августа.

Контекст 
Как ранее сообщила газета Frankfurter Allgemeine Zeitung, немецкий Минфин сообщил коллегам из Минобороны, что ФРГ больше не может финансировать новую поддержку Украины.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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