Правительство Германии опровергло слухи о возможном ограничении финансовой помощи Украине в 2025 году из-за внутриполитических соображений и проблем с бюджетом, подчеркнув, что поддержка останется неизменной. Пишет УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

Детали

Правительство ФРГ опровергло слухи о том, что финансовая помощь Украине в следующем году будет ограничена и внутриполитическими соображениями и проблемами с федеральным бюджетом.

"Германия остается абсолютно преданной своему делу, и слова канцлера о том, что поддержка Украины продлится столько, сколько потребуется, и что никто, особенно российский президент, не может надеяться, что мы ослабим эти усилия, остаются в силе", - подчеркнул заместитель официального представителя правительства ФРГ Вольфганг Бюхнер в Берлине.

Это заявление Бюхнер сделал на фоне сообщений в прессе, что в 2025 году военная помощь Украине со стороны Германии, из-за бюджетных ограничений, не превысит запланированные 4 миллиарда евро.

ЗРК IRIS-T, дроны и боеприпасы: Германия выделила новую помощь Украине

Он подчеркнул, что" в нашем участии и решимости поддерживать Украину ничего не изменится, "и назвал" позорными " спекуляции относительно того, что федеральное правительство Германии может ограничить финансовую помощь Украине перед выборами в земельные парламенты (ландтаги) в восточных регионах ФРГ.

Согласно опросам общественного мнения, значительная часть жителей восточных федеральных земель ФРГ скептически настроены относительно поставок оружия Украине и поддержки его со стороны Германии, предпочитая скорейшее начало мирных переговоров между москвой и Киевом.

Бюхнер также опроверг утверждения, что Германия уменьшит поддержку Украины" из-за внутриполитических соображений, "подчеркивая планы" достичь международного финансирования помощи Украине с 2025 года."Он отметил, что страны Большой семерки работают над использованием замороженных российских активов как гарантий для предоставления Украине кредитов на сумму 50 миллиардов евро, которые должны стать доступными в 2025 году.

Он также опроверг сообщения о приостановке поставок некоторых видов вооружений, в частности системы ПВО IRIS-T SLM, в Украину по финансовым причинам, подчеркнув, что это ложная информация.

В этом году Германия должна поставить Украине четыре зенитно-ракетных комплекса IRIS-T SLM, десять самоходных зенитных установок Gepard, 16 самоходных гаубиц, десять танков Leopard, боевые беспилотники и несколько тысяч артиллерийских и танковых снарядов, о чем ранее рассказывал генерал Кристиан Фройдинг в подкасте Бундесвера Nachgefragt.

Представитель МИД Германии также подтвердил, что краина продолжит работать вместе с другими партнерами, чтобы обеспечить Украину необходимыми ресурсами для продолжения борьбы за свободу и самоопределение, как сообщало агентство AFP 19 августа.

Контекст

Как ранее сообщила газета Frankfurter Allgemeine Zeitung, немецкий Минфин сообщил коллегам из Минобороны, что ФРГ больше не может финансировать новую поддержку Украины.

