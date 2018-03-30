Геращенко назвала последствия выдворения Россией дипломатов для украинских политзаключенных
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. Дипломатам и консулам, которые остались в России будет труднее обеспечивать поддержку украинцев в России, попавших в беду. Прежде всего, это касается политзаключенных. Об этом первый заместитель главы Верховной Рады Ирина Геращенко написала в Facebook, передает УНН.
“Как я и прогнозировал, в ответ на высылку российских дипломатов из Украины, РФ вышлет наших действующих дипломатов и консулов, которые занимаются поддержкой украинцев, оказавшихся в России в беде. В посольстве в Москве, в наших консульствах в Санкт-Петербурге, Ростове, Екатеринбурге, Новосибирске остаются несколько десятков дипломатов и консулов, которым теперь будет труднее, возрастет нагрузка и давление”, - отметила Геращенко.
Она рассказала о том, как надо поддержать “наших героических дипломатов в РФ, которые самоотверженно работают, оказывая помощь политзаключенным, посещая судилища, выбивая свидания”.
Напомним, Россия вышлет 13 представителей диппредставительств Украины.