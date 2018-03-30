Геращенко назвала наслідки видворення Росією дипломатів для українських політв'язнів
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Дипломатам і консулам, які залишились у Росії буде важче забезпечувати підтримку українців в Росії, що потрапили в біду. Насамперед, це стосується політв'язнів. Про це перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко написала у Facebook, передає УНН.
“Як я й прогнозувала, у відповідь на висилку російських дипломатів з України, РФ вишле наших діючих дипломатів і консулів, які займаються підтримкою українців, що опинилися в Росії в біді. В посольстві в Москві, в наших консульствах в Санкт-Петербурзі, Ростові, Єкатеринбурзі, Новосибірську залишаються кілька десятків дипломатів і консулів, яким тепер буде важче, зросте навантаження й тиск”, — зауважила Геращенко.
Вона розповіла про те, як треба підтримати “наших героїчних дипломатів в РФ, які самовіддано працюють, надаючи допомогу політв‘язням, відвідуючи судилища, вибиваючи побачення”.
Нагадаємо, Росія вишле 13 представників диппредставництв України.