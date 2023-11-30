Гент-Заря: где смотреть матч пятого тура Лиги конференций, кто фаворит букмекеров
Киев • УНН
Сегодня в матче пятого тура Лиги конференций Заря на выезде сыграет с бельгийским Гентом. Для того, чтобы сохранить минимальные шансы на плей-офф, украинской команде обязательно надо побеждать.
Сегодня, 30 ноября, Заря сыграет матч пятого тура группового этапа Лиги конференций. Соперником украинской команды станет бельгийский Гент, пишет УНН.
Стадион, судейская бригада, трансляция
Матч состоится в Генте на стадионе "Геламко Арена". Стартовый свисток прозвучит в 19: 45 по киевскому времени. Его даст главный арбитр из Греции Евангелос Манухос. Ему будут помогать соотечественники: судьи на линиях Костас Псаррис и Костас Николаидис, четвертый арбитр-Анастасиос Папапетру, арбитр VAR-Аристотель Диамантопулос.
Прямая трансляция матча в Украине на платформе MEGOGO.
Ситуация в группе В
Лидером группы является Гент-10 очков, на втором месте Маккаби Тель-Авив-7 очков, на третьем месте Заря-4 очка, замыкает квартет исландской Брейдаблик-0 очков.
Для того, чтобы получить одну из двух путевок в плей-офф Заре необходимо обыгрывать Гент, а в заключительном туре Брейдаблик. При этом, надеяться, что либо Гент или Маккаби Тель-Авив обе свои игры проиграют.
Ставки букмекеров
Фаворитом матча букмекеры считают бельгийскую команду: ставки на победу Гента принимаются с коэффициентом-1,24, на победу Зари – 13,90, на ничью– 6,90.
Напомним
В пятом туре Лиги чемпионов Шахтер обыграл бельгийский Антверпен и гарантировал себе еврокубковую весну.
Гент-Заря: где смотреть матч пятого тура Лиги конференций, кто фаворит букмекеров
Сегодня в матче пятого тура Лиги конференций Заря на выезде сыграет с бельгийским Гентом. Для того, чтобы сохранить минимальные шансы на плей-офф, украинской команде обязательно надо побеждать.
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