Генштаб: враг вел наступательные бои в направлении населенных пунктов Пески и Невельское, успеха не имел

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"С Днем Независимости, Украина! Начались сто восемьдесят вторые сутки героического противостояния Украинской нации российскому широкомасштабному вторжению", - говорится в сообщении Генштаба.

Детали

Противник продолжает сосредотачивать усилия на установлении полного контроля над территорией Донецкой области, содержании захваченных районов Херсонской, части Харьковской, Запорожской и Николаевской областей и восстановлении боеспособности пострадавших подразделений.

Продолжаются авиационные и ракетные удары российских оккупантов по гражданским объектам на территории Украины. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений, подразделения вооруженных сил республики беларусь выполняют задачи по усилению охраны участка белорусско-украинской границы в Брестской и Гомельской областях.

На Северском направлении противник продолжает удерживать отдельные подразделения Западного военного округа в приграничных районах Брянской и Курской областей с целью демонстрации присутствия и сковывания действий подразделений Сил обороны. Противник обстрелял из ствольной артиллерии район населенного пункта Толстодубово Сумской области.

На Слобожанском направлении враг ведет боевые действия с целью удержания занятых ранее рубежей.

На Харьковском направлении оккупанты обстреляли из ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Одноробовка, Карасовка, Борщева, Победа, Русская Лозовая, Замуловка, Базалиевка, Пушкарное, Мосьпаново, Слобожанское, Гусаров и Гусаров. Враг нанес авиаудары возле Мосьпаново, Гусаровки и Прудянки. Вел воздушную разведку БпЛА недалеко от Дементиевки.

На Славянском направлении противник совершал артиллерийские обстрелы недалеко от Краснополья и Мазановки. Пытался вести разведку у Богородичного. Наши воины нанесли оккупантам огневого поражения и заставили бежать.

На Донецком направлении противник продолжает ведение активных действий на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

На Краматорском направлении совершал обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии в районах Северска, Закотного и Раздолевки. Вел воздушную разведку БпЛА вблизи Звановки и Райгородка.

На Бахмутском направлении зафиксированы обстрелы в районах населенных пунктов Бахмут, Соледарь, Зайцево и Белогоровка. Противник вел наступательные бои в направлениях Бахмутского и Кодемы. Удачи не имел.

На Авдеевском направлении враг совершал обстрелы из артиллерии разных типов возле Марьинки, Песков, Нетайлового, Красногоровки и Железного. Нанес авиаудар неподалеку от Невельского. Вел наступательные бои в направлении населенных пунктов Пески и Невельское. Удачи не имел.

На Новопавловском направлении подверглись огневому влиянию районы Константиновки и Угледара.

На Запорожском направлении враг осуществлял обстрелы из разнокалиберной артиллерии в районах населенных пунктов Малые Щербаки, Шевченко, Железнодорожное, Красное, Времовка, Ольговское и Орестополь. Нанес авиационных вблизи Ольговского и Новополя. Вел воздушную разведку БпЛА возле Щербаков, Степного и Васильевки.

На Южнобугском направлении противник продолжает сосредотачивать усилия на содержании занятых районов и сковывании действий Сил обороны.

Задействовал ствольную и реактивную артиллерию для обстрелов районов населенных пунктов Степная Долина, Новая Заря, Таврическое, Засилье, Новониколаевка, Широкое, Кобзарцы, Партизанское, Лозовое, Белая Криница, Добрянка, Осокоровка, Потёмкино и Трудовое. Нанес авиационные удары возле Потемкиного и Лозового. Вел воздушную разведку БпЛА в районах населенных пунктов Сухой Пруд и Большое Артаково.

Корабельная группировка противника в акваториях Черного и Азовского морей основные усилия сосредотачивает на блокировании гражданского судоходства в северо-западной части Черного моря и поражении военных объектов и элементов инфраструктуры в глубине территории Украины.

"Российские оккупанты несут потери на всех направлениях, где продолжаются боевые действия. Верим в ВСУ! Вместе победим! Слава Украине!", - отмечается в сообщении Генштаба.

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