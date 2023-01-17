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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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Генштаб: враг концентрирует силы на Бахмутском направлении и безуспешно наступает на Авдеевском

Киев • УНН

 • 305955 просмотра

КИЕВ. 17 января. УНН. Российские оккупанты сосредотачивают усилия на ведении наступления на Бахмутском направлении, а также ведут безуспешные наступательные действия на Авдеевском направлении. Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба, передает УНН.

Генштаб: враг концентрирует силы на Бахмутском направлении и безуспешно наступает на Авдеевском

Детали

В частности, противник не отказывается от своих намерений захватить Донецкую область в пределах административных границ. Основные усилия сосредотачивает на ведении наступления на Бахмутском направлении. Ведет безуспешные наступательные действия на Авдеевском направлении.

На Купянском и Лиманском направлениях враг пытается улучшить тактическое положение, на Новопавловском, Запорожском и Херсонском направлениях ведет оборону.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка без существенных изменений, наступательных группировок противника не обнаружено.

Минометным и артиллерийским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Николаевка Черниговской области; Атинское Сумской области; Ветеринарное, Лукьянцы, Старица, Гатище, Волчанск, Рыбалкино, Нестерное, Землянки, Бологовка, Камянка, Двуречная Харьковской области.

На Купянском направлении противник совершил обстрелы районов населенных пунктов Кисловка, Котляровка, Ивановка Харьковской области, а также Новоселовское, Андреевка Луганской области.

На Лиманском направлении враг обстрелял из всего спектра артиллерии районы населенных пунктов Площанка, Червонопоповка, Кременная, Диброва Луганской области; Терны и Ямполовка Донецкой области.

На Бахмутском направлении огневому поражению от вражеской артиллерии подверглись районы населенных пунктов Верхнекамское, Выемка, Белогоровка, Веселое, Соледар, Красная Гора, Бахмут, Клищеевка, Курдюмовка, Дружба, Железное, Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении под вражеский огонь попали Авдеевка, Водяное, Невельское, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка на Донетчине.

На Новопавловском направлении противник совершил обстрелы из артиллерии и минометов районы населенных пунктов Угледар, Никольские Дачи и Пречистовка Донецкой области.

На Запорожском направлении от артиллерийского огня пострадали более 10 населенных пунктов, в частности, Времовка, Новополье на Донетчине и Темировка, Полтавка, Малиновка, Гуляйполе, Малая Токмачка, Новоандреевка, Щербаки, Степное, Каменское и Плавни Запорожской области.

Дополнение

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 116 950 человек, 3121 танков и сотен единиц военной техники.

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