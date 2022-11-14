Генштаб: за прошедшие сутки оккупанты нанесли 4 ракетных и 13 авиационных ударов

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"Слава Украине! Начались двести шестьдесят четвертые сутки героического противостояния Украинской нации российскому широкомасштабному вторжению. Противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредоточивает усилия на сдерживании действий Сил обороны на отдельных направлениях, продолжает оборудовать оборонительные рубежи на левом берегу Днепра. В то же время, ведет наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях", - говорится в сообщении.

Детали

С целью пополнения потерь личного состава и формирования подразделений, противник продолжает перемещение мобилизованного личного состава в районы ведения боевых действий на территории Украины. В городе Ростов-на-Дону проводятся тренировки населения по гражданской обороне.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Новоселовское, Стельмаховка и Белогоровка Луганской области и Белогоровка, Курдюмовка, Водяное и Марьинка в Донецкой области.

Враг не прекращает обстрелов населенных пунктов и позиций наших подразделений вдоль линии соприкосновения, ведет воздушную разведку.

Продолжает наносить удары по критической инфраструктуре и помещениях гражданского населения, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.

От ударов российских оккупантов пострадал город Харьков и населенные пункты Харьковской области.

В общем, за прошедшие сутки противник нанес 4 ракетных и 13 авиационных ударов, совершил около 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

На других направлениях враг осуществлял обстрелы:



на Северском направлении - из артиллерии различных типов, по районам населенных пунктов Николаевка, Железный Мост, Леонивка Черниговской области, а также Волковка, Заруцкое, Сосновка, Ходино, Фотовиж, Уланово, Сварково, Волфино, Павловка и Кондратовка на Сумщине;



на Слобожанском направлении - из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, по районам населенных пунктов Возрожденовское, Уды, Стрелечья, Огирцево, Аниськино, Амбарное, Колодязное и Каменка Харьковской области;



на Купянском и Лиманском направлениях - из танков и всего спектра артиллерии, по районам населенных пунктов Кисловка, Табаевка, Крохмальное, Берестовое, Новоселовское, Стельмаховка, Макеевка и Невское;



на Бахмутском направлении - из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, по районам населенных пунктов Белогоровка, Григорьевка, Верхнекаменское, Спирное, Роздоловка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут и Клещеевка;



на Авдеевском направлении - из танков и разнокалиберной артиллерии, по районам Первомайского, Красногоровки, Марьинки и Новомихайловки;



на Новопавловском направлении - из танков и всего спектра артиллерии, по районам населенных пунктов Угледар, Павловка, Новоукраинка, Пречистовка, Великая Новоселка и Времовка;



на Запорожском направлении - из танков и артиллерии, по районам населенных пунктов Новополь, Темировка, Ольговское и Железнодорожное.



На Таврическом направлении огневого поражения из минометов, ствольной и реактивной артиллерии подверглись районы населенных пунктов, рядом с линией соприкосновения. Непосредственно артиллерийские обстрелы враг совершил по Вышетарасовке, Доброй Надежде и Ильинке Днепропетровской области.

В освобожденных населенных пунктах Херсонской области сохраняется высокий уровень минной опасности. Отмечается усиление противником ведения воздушной разведки, что может свидетельствовать о планировании им огневого поражения как военных, так и гражданских объектов. Подразделения Сил обороны продолжают осуществлять стабилизационные мероприятия.

По имеющейся информации, 12 ноября, российские оккупанты совершили минометный обстрел частного сектора населенного пункта Горностаевка Херсонской области, жители которого отказались от так называемой эвакуации.

В результате обстрела погибли двое и получили ранения трое местных жителей.

В отдельных временно занятых населенных пунктах Запорожской области продолжается выселение местных жителей из их домов для расквартирования военнослужащих оккупационных войск.

С 10 ноября текущего года наблюдается так называемая "эвакуация" имущества Донецкого управления железных дорог в город Иловайск.

Противник продолжает нести потери. По уточненной информации, в ночь на 13 ноября, Силы обороны в районе населенного пункта Каиры Херсонской области уничтожили склад боеприпасов, около 40 российских оккупантов, 2 единицы бронированной техники и 10 грузовых автомобилей противника.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла по врагу 16 ударов. Под поражение попали 10 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 6 позиций зенитно-ракетных комплексов оккупантов.

За минувшие сутки Силы обороны сбили БпЛА типа "Орлан-10". Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 пункта управления, 11 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, а также 2 других важных цели врага.

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