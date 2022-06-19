Генштаб: на Бахмутском направлении противник нанес авиаудары вертолетами Ка-52

ukru
13:44 • 39388 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

13:22 • 69562 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

13:08 • 60196 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

12:52 • 39273 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 65153 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 62417 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 102794 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 118131 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 125832 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Эксклюзив
14 марта, 16:00 • 113075 просмотра

Тренды весны 2025: люкс-спорт, лен, шифон и объемные аксессуары

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
рф атаковала энергообъекты, в Одесской и Днепропетровской областях часть жителей без света - ДТЭК

рф атаковала энергообъекты, в Одесской и Днепропетровской областях часть жителей без света - ДТЭК

15 марта, 08:18 • 54046 просмотра
Убийство активиста Ганула в Одессе: полиция рассматривает три версии, включая "российский след"

Убийство активиста Ганула в Одессе: полиция рассматривает три версии, включая "российский след"

15 марта, 08:48 • 50195 просмотра
Ночная атака рф задела два района Киевской области: показали последствия

Ночная атака рф задела два района Киевской области: показали последствия

15 марта, 09:17 • 53049 просмотра
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

15 марта, 10:19 • 50261 просмотра
Украинская ракета "Длинный Нептун" на 1000 км прошла испытания и успешное боевое применение - Зеленский

Украинская ракета "Длинный Нептун" на 1000 км прошла испытания и успешное боевое применение - Зеленский

15 марта, 11:32 • 35100 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

15 марта, 09:00 • 102801 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 104350 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 244753 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 274486 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 211248 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

15 марта, 10:19 • 50261 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 118137 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 105122 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 122784 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 125132 просмотра
Актуальное
Генштаб: на Бахмутском направлении противник нанес авиаудары вертолетами Ка-52

Генштаб: на Бахмутском направлении противник нанес авиаудары вертолетами Ка-52

Киев • УНН

 • 112454 просмотра

КИЕВ. 19 июня. УНН. Продолжаются 116 сутки героического противостояния Украинской нации российскому военному вторжению. Агрессор продолжает наносить ракетные и авиационные удары по объектам военной и гражданской инфраструктуры на территории нашего Государства. На Бахмутском направлении противник нанес авиаудары вертолетами Ка-52 неподалеку от Яковлевки и ракетных ударов в районах населенных пунктов Майское, Доломитное, Зайцево и Нью-Йорк. Об этом УНН пишет со ссылкой на вечернее сведение от Генштаба ВСУ.

Детали

Кроме того, в Генштабе сообщили о ситуации на других направлениях.

На Волынском и Полесском направлениях определенные подразделения вооруженных сил республики беларусь выполняют задачи по прикрытию белорусско-украинской границы, осуществляют фортификационное оборудование местности в Гомельской области, ведут радиоэлектронную разведку.

На Северском направлении подразделения вооруженных сил российской федерации продолжают инженерное оборудование позиций в приграничных районах Курской области. Отмечается наращивание системы противовоздушной обороны на территории Брянской области.

На Харьковском направлении враг интенсивно обстреливал позиции наших войск из ствольной и реактивной артиллерии. Провел разведку боем в районе населенного пункта Рубежное, успеха не имел.

На Словянском направлении противник активных действий не проводил. Основные усилия враг сосредотачивает на накоплении ресурсов с целью осуществления дальнейшего наступления в направлении города Словянск. Враг обстреливал позиции наших войск и вел воздушную разведку БПЛА “Орлан-10”.

На Лиманском направлении активных действий оккупантов не зафиксировано.

На Северодонецком направлении противник проводит круглосуточную воздушную разведку БпЛА “Орлан-10”. Ведет штурмовые действия с целью установления полного контроля над городом Северодонецк, боевые действия продолжаются, успеха враг не имеет.

На восточной окраине населенного пункта Берестово украинские воины успешно отразили вражеский штурм.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях активных действий противник не вел. На Авдеевском направлении отмечается увеличение интенсивности артиллерийских обстрелов наших позиций.

На Южнобужском направлении враг обстреливал мирные населенные пункты Лиманы, Лупарево, Новая Заря, Таврическое, Новогригоровка, Белоусово, Князевка, Тополиное, Большая Костромка и Осокоровка. Противник совершенствует инженерное оборудование первого и второго рубежей обороны.

Российские оккупанты наращивают систему противовоздушной обороны на временно захваченной территории Херсонской области.

Подразделения Сил обороны Украины продолжают наносить существенные потери войскам противника и устойчиво держать оборону во всех направлениях.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ОбществоВойна

Обратиться по вопросам размещения рекламы