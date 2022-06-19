Генштаб: на Бахмутском направлении противник нанес авиаудары вертолетами Ка-52
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. Продолжаются 116 сутки героического противостояния Украинской нации российскому военному вторжению. Агрессор продолжает наносить ракетные и авиационные удары по объектам военной и гражданской инфраструктуры на территории нашего Государства. На Бахмутском направлении противник нанес авиаудары вертолетами Ка-52 неподалеку от Яковлевки и ракетных ударов в районах населенных пунктов Майское, Доломитное, Зайцево и Нью-Йорк. Об этом УНН пишет со ссылкой на вечернее сведение от Генштаба ВСУ.
Детали
Кроме того, в Генштабе сообщили о ситуации на других направлениях.
На Волынском и Полесском направлениях определенные подразделения вооруженных сил республики беларусь выполняют задачи по прикрытию белорусско-украинской границы, осуществляют фортификационное оборудование местности в Гомельской области, ведут радиоэлектронную разведку.
На Северском направлении подразделения вооруженных сил российской федерации продолжают инженерное оборудование позиций в приграничных районах Курской области. Отмечается наращивание системы противовоздушной обороны на территории Брянской области.
На Харьковском направлении враг интенсивно обстреливал позиции наших войск из ствольной и реактивной артиллерии. Провел разведку боем в районе населенного пункта Рубежное, успеха не имел.
На Словянском направлении противник активных действий не проводил. Основные усилия враг сосредотачивает на накоплении ресурсов с целью осуществления дальнейшего наступления в направлении города Словянск. Враг обстреливал позиции наших войск и вел воздушную разведку БПЛА “Орлан-10”.
На Лиманском направлении активных действий оккупантов не зафиксировано.
На Северодонецком направлении противник проводит круглосуточную воздушную разведку БпЛА “Орлан-10”. Ведет штурмовые действия с целью установления полного контроля над городом Северодонецк, боевые действия продолжаются, успеха враг не имеет.
На восточной окраине населенного пункта Берестово украинские воины успешно отразили вражеский штурм.
На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях активных действий противник не вел. На Авдеевском направлении отмечается увеличение интенсивности артиллерийских обстрелов наших позиций.
На Южнобужском направлении враг обстреливал мирные населенные пункты Лиманы, Лупарево, Новая Заря, Таврическое, Новогригоровка, Белоусово, Князевка, Тополиное, Большая Костромка и Осокоровка. Противник совершенствует инженерное оборудование первого и второго рубежей обороны.
Российские оккупанты наращивают систему противовоздушной обороны на временно захваченной территории Херсонской области.
Подразделения Сил обороны Украины продолжают наносить существенные потери войскам противника и устойчиво держать оборону во всех направлениях.