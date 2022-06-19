Генштаб: на Бахмутском направлении противник нанес авиаудары вертолетами Ка-52

КИЕВ. 19 июня. УНН. Продолжаются 116 сутки героического противостояния Украинской нации российскому военному вторжению. Агрессор продолжает наносить ракетные и авиационные удары по объектам военной и гражданской инфраструктуры на территории нашего Государства. На Бахмутском направлении противник нанес авиаудары вертолетами Ка-52 неподалеку от Яковлевки и ракетных ударов в районах населенных пунктов Майское, Доломитное, Зайцево и Нью-Йорк. Об этом УНН пишет со ссылкой на вечернее сведение от Генштаба ВСУ.