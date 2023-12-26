Генштаб: количество ликвидированных оккупантов приблизилось к 355 тысячам
Киев • УНН
По данным Генерального штаба Украины, с момента вторжения в Украину российские войска потеряли около 354 960 человек личного состава и разнообразную технику, включая 5 899 танков и 23 корабля и катера.
Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 354 960 человек, 5899 танков, 23 кораблей и катеров и тысяч единиц другой военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02.2022 по 26.12.2023 ориентировочно составляли:
- личного состава - около 354 960 (+1010) чел.,
- танков - 5899 (+22) ед.,
- боевых бронированных машин - 10956 (+37) ед.,
- артиллерийских систем - 8366 (+19) ед.,
- РСЗО - 934 (+0) ед.,
- средств ПВО - 614 (+1) ед.,
- самолетов - 329 (+0) ед.,
- вертолетов - 324 (+0) ед.,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 6458 (+22) ед.,
- крылатых ракет - 1618 (+1) ед.,
- кораблей/катеров - 23 (+1) ед.,
- подводных лодок - 1 (+0) ед.,
- автомобильной техники и автоцистерн - 11109 (+34) ед.,
- специальной техники - 1239 (+5) ед.
Дополнение
Силы обороны ночью уничтожили 13 из 19 ударных дронов типа Shahed, запущенных российскими войсками по Украине, а также атаковали большой десантный корабль чф рф "Новочеркасск" в районе Феодосии, сообщили в Воздушных силах ВСУ.
Генштаб: количество ликвидированных оккупантов приблизилось к 355 тысячам
По данным Генерального штаба Украины, с момента вторжения в Украину российские войска потеряли около 354 960 человек личного состава и разнообразную технику, включая 5 899 танков и 23 корабля и катера.
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