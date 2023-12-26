Генштаб: количество ликвидированных оккупантов приблизилось к 355 тысячам

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 354 960 человек, 5899 танков, 23 кораблей и катеров и тысяч единиц другой военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.

Детали

По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02.2022 по 26.12.2023 ориентировочно составляли:

личного состава - около 354 960 (+1010) чел.,

танков - 5899 (+22) ед.,

боевых бронированных машин - 10956 (+37) ед.,

артиллерийских систем - 8366 (+19) ед.,

РСЗО - 934 (+0) ед.,

средств ПВО - 614 (+1) ед.,

самолетов - 329 (+0) ед.,

вертолетов - 324 (+0) ед.,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 6458 (+22) ед.,

крылатых ракет - 1618 (+1) ед.,

кораблей/катеров - 23 (+1) ед.,

подводных лодок - 1 (+0) ед.,

автомобильной техники и автоцистерн - 11109 (+34) ед.,

специальной техники - 1239 (+5) ед.

Дополнение

Силы обороны ночью уничтожили 13 из 19 ударных дронов типа Shahed, запущенных российскими войсками по Украине, а также атаковали большой десантный корабль чф рф "Новочеркасск" в районе Феодосии, сообщили в Воздушных силах ВСУ.