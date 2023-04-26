Генштаб: количество уничтоженных оккупантов превысило 188 тысяч
Киев • УНН
КИЕВ. 26 апреля. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 188 410 человек, 3692 танков и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02.2022 по 26.04.2023 ориентировочно составили:
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- личного состава - около 188 410 (+640) человек ликвидировано,
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- танков - 3692 (+4),
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- боевых бронированных машин - 7162 (+11),
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- артиллерийских систем – 2877 (+14),
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- РСЗВ – 539 (+0),
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- средств ПВО - 292 (+1),
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- самолётов – 308 (+0),
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- вертолётов – 294 (+0),
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- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2440 (+3),
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- крылатых ракет - 911 (+0),
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- кораблей/катеров - 18 (+0),
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- автомобильной техники и автоцистерн – 5792 (+8),
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- специальной техники - 352 (+7).
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Дополнение
Авиация ВСУ нанесла 6 ударов по районам сосредоточения оккупантов.