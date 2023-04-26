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Генштаб: количество уничтоженных оккупантов превысило 188 тысяч

Киев • УНН

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КИЕВ. 26 апреля. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 188 410 человек, 3692 танков и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.

Детали

По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02.2022 по 26.04.2023 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 188 410 (+640) человек ликвидировано,
  • танков - 3692 (+4),
  • боевых бронированных машин - 7162 (+11),
  • артиллерийских систем – 2877 (+14),
  • РСЗВ – 539 (+0),
  • средств ПВО - 292 (+1),
  • самолётов – 308 (+0),
  • вертолётов – 294 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2440 (+3),
  • крылатых ракет - 911 (+0),
  • кораблей/катеров - 18 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 5792 (+8),
  • специальной техники - 352 (+7).

Дополнение

Авиация ВСУ нанесла 6 ударов по районам сосредоточения оккупантов.

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