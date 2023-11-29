Генсек НАТО надеется, что поставки F-16 Украине начнутся так быстро, как возможно
Киев • УНН
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не может точно сказать, когда Украина получит истребители F-16, но надеется, что это произойдет как можно скорее, отметив, что подготовка пилотов продолжается
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не может назвать точные сроки поставки истребителей F-16 в Украину, но надеется, что доставка начнется так быстро, как возможно. Об этом он сказал во время пресс-конференции в среду в Брюсселе после завершения заседания Совета Украина-НАТО, пишет УНН.
Я, конечно, приветствую решение союзников по НАТО, Дании, Нидерландов и Норвегии о поставках F-16. Я приветствую тот факт, что подготовка пилотов на F-16 уже началась, и всего несколько недель назад в Румынии также был создан центр подготовки пилотов. Я не могу назвать точную дату, но надеюсь, что доставка начнется так быстро, как возможно. Самолеты есть. Но что необходимо сделать, так это обучить пилотов, и это продолжается
Детали
При этом Генсек НАТО указал, что думает, "что важно, что F-16 изменят ситуацию". "Они усилят способность Украины наносить потери российским вторгающимся силам. И F-16 также помогут еще больше укрепить противовоздушную оборону Украины", - отметил он.
"В то же время я считаю, что сейчас мы должны осознать, что нет ни одной "серебряной пули", ни одной системы, которая сама по себе кардинально изменит ситуацию на поле боя. Вопрос в совместной одновременной работе многих различных возможностей, что отбросит россиян назад. Нам нужно быть готовыми к длительной и тяжелой борьбе", - подчеркнул Столтенберг.
При этом он указал, что, конечно, приветствует поставку современных боевых танков, HIMARS, крылатых ракет и передовых систем противовоздушной обороны, а также согласование поставки F-16. "Но опять же, нет "серебряной пули". Нет единой системы, которая сама по себе кардинально изменила бы ситуационное поле боя", - подчеркнул Генсек НАТО.
Напомним
В заявлении Совета Украина-НАТО по итогам заседания указано, что "государства-члены остаются непоколебимыми в своем обязательстве в дальнейшем наращивать политическую и практическую поддержку Украины" и "будут продолжать оказывать поддержку столько времени, сколько нужно".
Генсек НАТО надеется, что поставки F-16 Украине начнутся так быстро, как возможно
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не может точно сказать, когда Украина получит истребители F-16, но надеется, что это произойдет как можно скорее, отметив, что подготовка пилотов продолжается.
Переселенцы в Тернополе получили гуманитарную помощь от Фонда Вадима Столара
Фонд Вадима Столара предоставил продуктовые наборы для поддержки внутренне перемещенных лиц в Тернополе в рамках своих постоянных гуманитарных миссий по всей стране. Фонд планирует свои миссии на основе анализа и запросов от тех, кто был вынужден покинуть свои дома в результате продолжающейся российской агрессии.
В Харькове бушует непогода: мощный ветер сорвал крышу одного из домов
В Харькове бушует непогода. Ветер в городе настолько сильный, что сорвал кровлю с одного из домов. Всего из-за непогоды на Харьковщине без света осталось почти 2 тысячи потребителей.
Экс-госсекретарь США Помпео призвал Украину гарантировать защиту инвестиций для победы и экономического роста
Помпео отметил, что США готовы предоставлять Украине всю необходимую поддержку для победы, а сама Украина, кроме борьбы на линии фронта, должна продолжить демократические трансформации - они обеспечат экономическую мощь для противостояния российским посягательствам или агрессии.
Министры иностранных дел G7 выразили поддержку продолжению перемирия между Израилем и ХАМАС
G7 приветствовала перемирие между Израилем и ХАМАС, которое привело к увеличению гуманитарной помощи и освобождению части заложников, призвав освободить всех оставшихся заложников. Они подчеркнули право Израиля на самозащиту и необходимость предотвращения эскалации конфликта.
Совет ЕС рассмотрит блокирование пунктов пропуска на польско-украинской границе
Транспортный совет ЕС обсудит 4 декабря блокаду польскими перевозчиками польско-украинского пограничного пункта пропуска, а также беспокойство относительно влияния транспортного соглашения между Украиной и ЕС. Для решения проблемы было предложено создать дополнительные полосы для пустых грузовиков из Украины и усовершенствовать систему.
Реформы Украины "глубоко впечатляют" - Урсула фон дер Ляйен
Урсула фон дер Ляйен назвала реформы в Украине "глубоко впечатляющими", отметив, что Киев выполнил "почти" все требования ЕС для начала переговоров о вступлении, которые, как ожидается, будут объявлены после декабрьского саммита.
Оккупанты ударили по Херсону: возникли перебои с электричеством
Российские войска обстреляли Херсон, вызвав перебои в электроснабжении и повреждения жилых домов.
москва отдает свое будущее в залог Пекину - Столтенберг
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявляет, что россия стала слабее в военном, политическом и экономическом плане, все больше сближаясь с Пекином после значительных потерь и стратегических ошибок в Украине.
Северная Корея и РФ используют специальную экономическую зону "Расон" для торговли оружием - Reuters
СЭЗ "Расон" в Северной Корее становится центром увеличения торговли с Россией, что способствует поставке северокорейского оружия в Москву.