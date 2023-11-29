Генсек НАТО надеется, что поставки F-16 Украине начнутся так быстро, как возможно

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не может назвать точные сроки поставки истребителей F-16 в Украину, но надеется, что доставка начнется так быстро, как возможно. Об этом он сказал во время пресс-конференции в среду в Брюсселе после завершения заседания Совета Украина-НАТО, пишет УНН.

Я, конечно, приветствую решение союзников по НАТО, Дании, Нидерландов и Норвегии о поставках F-16. Я приветствую тот факт, что подготовка пилотов на F-16 уже началась, и всего несколько недель назад в Румынии также был создан центр подготовки пилотов. Я не могу назвать точную дату, но надеюсь, что доставка начнется так быстро, как возможно. Самолеты есть. Но что необходимо сделать, так это обучить пилотов, и это продолжается - сказал Столтенберг.

Детали

При этом Генсек НАТО указал, что думает, "что важно, что F-16 изменят ситуацию". "Они усилят способность Украины наносить потери российским вторгающимся силам. И F-16 также помогут еще больше укрепить противовоздушную оборону Украины", - отметил он.

"В то же время я считаю, что сейчас мы должны осознать, что нет ни одной "серебряной пули", ни одной системы, которая сама по себе кардинально изменит ситуацию на поле боя. Вопрос в совместной одновременной работе многих различных возможностей, что отбросит россиян назад. Нам нужно быть готовыми к длительной и тяжелой борьбе", - подчеркнул Столтенберг.

При этом он указал, что, конечно, приветствует поставку современных боевых танков, HIMARS, крылатых ракет и передовых систем противовоздушной обороны, а также согласование поставки F-16. "Но опять же, нет "серебряной пули". Нет единой системы, которая сама по себе кардинально изменила бы ситуационное поле боя", - подчеркнул Генсек НАТО.

Напомним

В заявлении Совета Украина-НАТО по итогам заседания указано, что "государства-члены остаются непоколебимыми в своем обязательстве в дальнейшем наращивать политическую и практическую поддержку Украины" и "будут продолжать оказывать поддержку столько времени, сколько нужно".