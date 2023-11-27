"В интересах нашей безопасности, чтобы путин не выиграли эту войну": Генсек НАТО уверен в месседже союзников "стоять рядом с Украиной"

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что абсолютно уверен, что послание союзников по Альянсу на грядущей министерской встрече, а позже - на Вашингтонском саммите, заключается в том, что "мы должны стоять рядом с Украиной", и что "в интересах нашей безопасности, чтобы президент Путин не выиграл эту войну". Об этом Генсек сказал на пресс-конференции в понедельник в преддверии встречи глав МИД стран НАТО 28-29 ноября в Брюсселе, пишет УНН.

Детали

Отвечая на вопрос, чувствует ли он готовность стран-членов НАТО вооружить Украину тем, что ей нужно для следующего контрнаступления следующей весной, и что Украине могут понадобиться новые типы вооружений, поскольку вооружений прошлого, которые были предоставлены до сих пор, просто недостаточно, чтобы реально изменить ситуацию на поле боя, Столтенберг ответил: "Когда я путешествую и встречаюсь с членами НАТО, я вижу непоколебимую преданность поддержке Украины с беспрецедентным уровнем военной поддержки".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Военные достижения измеряются не только квадратными метрами - Генсек НАТО о ситуации на фронте

При этом он перечислил недавние решения союзников по поддержке Украины, в частности, объявление Германии и Нидерландов о выделении 10 миллиардов евро, А также коалиция ПВО, "которая не только ищет, как мы можем поддерживать и обеспечивать боеприпасами и запасными частями существующие системы противовоздушной обороны, но и как мы можем добавлять все больше и больше совершенных систем ПВО". И предоставление крылатых ракет и "много других современных видов оружия". Как и создание учебного центра в Румынии для подготовки пилотов на F-16.

"Поэтому в целом я вижу очень сильную приверженность членов НАТО действительно предоставлять военную поддержку и широкий спектр видов оружия", - подчеркнул Столтенберг.

При этом по его словам, "даже при такой значительной военной поддержке со стороны союзников по НАТО [Украина] не смогла за последний год передвинуть линию фронта". "И это лишь свидетельствует о том, что мы никогда не должны недооценивать Россию. Их оборонная промышленность переведена на военные рельсы. Они могут пополнить свои силы боеприпасами и новыми возможностями. Они получили значительное количество боеприпасов из Северной Кореи, и есть готовность пожертвовать людьми в этой операции, что также затрудняет украинцам достижение территориальных достижений", - отметил Столтенберг.

Но будьте уверены, я абсолютно уверен, что месседж союзников по НАТО на этой встрече, а также когда мы соберемся позже на Вашингтонском саммите, заключается в том, что мы должны стоять рядом с Украиной. В интересах нашей безопасности, чтобы президент путин не выиграл эту войну - сказал Генсек НАТО.

Напомним

НАТО обсудит действия россии и собирается согласовать рекомендации по реформам в Украине на пути к членству.