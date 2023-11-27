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"В интересах нашей безопасности, чтобы путин не выиграли эту войну": Генсек НАТО уверен в месседже союзников "стоять рядом с Украиной"

Киев  •  УНН

27 ноябрь 2023, 15:00  •  17325 просмотра

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил уверенность, что союзники продолжат поддержку Украины на будущих встречах

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что абсолютно уверен, что послание союзников по Альянсу на грядущей министерской встрече, а позже - на Вашингтонском саммите, заключается в том, что "мы должны стоять рядом с Украиной", и что "в интересах нашей безопасности, чтобы президент Путин не выиграл эту войну". Об этом Генсек сказал на пресс-конференции в понедельник в преддверии встречи глав МИД стран НАТО 28-29 ноября в Брюсселе, пишет УНН.

Детали

Отвечая на вопрос, чувствует ли он готовность стран-членов НАТО вооружить Украину тем, что ей нужно для следующего контрнаступления следующей весной, и что Украине могут понадобиться новые типы вооружений, поскольку вооружений прошлого, которые были предоставлены до сих пор, просто недостаточно, чтобы реально изменить ситуацию на поле боя, Столтенберг ответил: "Когда я путешествую и встречаюсь с членами НАТО, я вижу непоколебимую преданность поддержке Украины с беспрецедентным уровнем военной поддержки".

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При этом он перечислил недавние решения союзников по поддержке Украины, в частности, объявление Германии и Нидерландов о выделении 10 миллиардов евро, А также коалиция ПВО, "которая не только ищет, как мы можем поддерживать и обеспечивать боеприпасами и запасными частями существующие системы противовоздушной обороны, но и как мы можем добавлять все больше и больше совершенных систем ПВО". И предоставление крылатых ракет и "много других современных видов оружия". Как и создание учебного центра в Румынии для подготовки пилотов на F-16.

"Поэтому в целом я вижу очень сильную приверженность членов НАТО действительно предоставлять военную поддержку и широкий спектр видов оружия", - подчеркнул Столтенберг.

При этом по его словам, "даже при такой значительной военной поддержке со стороны союзников по НАТО [Украина] не смогла за последний год передвинуть линию фронта". "И это лишь свидетельствует о том, что мы никогда не должны недооценивать Россию. Их оборонная промышленность переведена на военные рельсы. Они могут пополнить свои силы боеприпасами и новыми возможностями. Они получили значительное количество боеприпасов из Северной Кореи, и есть готовность пожертвовать людьми в этой операции, что также затрудняет украинцам достижение территориальных достижений", - отметил Столтенберг.

Но будьте уверены, я абсолютно уверен, что месседж союзников по НАТО на этой встрече, а также когда мы соберемся позже на Вашингтонском саммите, заключается в том, что мы должны стоять рядом с Украиной. В интересах нашей безопасности, чтобы президент путин не выиграл эту войну

- сказал Генсек НАТО.

Напомним

НАТО обсудит действия россии и собирается согласовать рекомендации по реформам в Украине на пути к членству.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
"В інтересах нашої безпеки, щоб путін не виграв цю війну": Генсек НАТО впевнений у меседжі союзників "стояти поруч з Україною"
"It is our security interest that Putin does not win this war": NATO Secretary General is confident in the message of the allies "to stand by Ukraine"
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"В интересах нашей безопасности, чтобы путин не выиграли эту войну": Генсек НАТО уверен в месседже союзников "стоять рядом с Украиной"

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