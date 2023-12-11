Генпрокурор встретился с экспертами Консультативной группы по вопросам тяжких международных преступлений: Мы достигли значительного прогресса, но немало работы еще впереди

Состоялась встреча Консультативной группы по вопросам тяжелейших международных преступлений вопросам тяжких международных преступлений (ACA) с участием генерального прокурора Андрея Костина. О ходе заседания отчитывается пресс-служба Офиса Генпрокурора, передает УНН.

АСА оказывает очень ценную поддержку Офису Генпрокурора в контексте расследования военных преступлений России и привлечения виновных к ответственности. ответственности. В частности, в рамках технической и экспертной помощи проводятся тренинги для прокуроров и следователей, а также предоставляются соответствующие юридические консультации на центральном и региональном уровнях, - отметил Андрей Костин.

Детали

На координационной встрече вместе с главным координатором ACA, третьим послом по особым поручениям США Клинтом Уильямсоном, координаторами кластеров и экспертами говорили о дальнейших шагах для достижения общих целей целей - восстановление справедливости для пострадавших и привлечение к ответственности виновных в совершении преступлений.

Работа ACA разделена на 18 кластеров, среди которых 9 тематических (в частности относительно преступления агрессии, геноцида, военных преступлений против окружающей среды, незаконного перемещения детей), а также 9 региональных, которые оказывают необходимую поддержку Департаментам по расследованию военных преступлений в региональных прокуратурах. По данным Офиса Генпрокурора на сегодняшний день проведено уже 19 встреч рабочих групп в рамках кластеров.

Костин отметил, что основным приоритетом сейчас является усиление работы для подготовки уголовных производств против высшего военно-политического руководства рф.