Генпрокурор встретился с экспертами Консультативной группы по вопросам тяжких международных преступлений: Мы достигли значительного прогресса, но немало работы еще впереди
Киев • УНН
Генеральный прокурор Украины Андрей Костин признает прогресс в расследовании военных преступлений России, но подчеркивает необходимость дальнейшей работы, особенно для привлечения к ответственности высшего военного руководства рф
Состоялась встреча Консультативной группы по вопросам тяжелейших международных преступлений вопросам тяжких международных преступлений (ACA) с участием генерального прокурора Андрея Костина. О ходе заседания отчитывается пресс-служба Офиса Генпрокурора, передает УНН.
АСА оказывает очень ценную поддержку Офису Генпрокурора в контексте расследования военных преступлений России и привлечения виновных к ответственности. ответственности. В частности, в рамках технической и экспертной помощи проводятся тренинги для прокуроров и следователей, а также предоставляются соответствующие юридические консультации на центральном и региональном уровнях,
Детали
На координационной встрече вместе с главным координатором ACA, третьим послом по особым поручениям США Клинтом Уильямсоном, координаторами кластеров и экспертами говорили о дальнейших шагах для достижения общих целей целей - восстановление справедливости для пострадавших и привлечение к ответственности виновных в совершении преступлений.
Работа ACA разделена на 18 кластеров, среди которых 9 тематических (в частности относительно преступления агрессии, геноцида, военных преступлений против окружающей среды, незаконного перемещения детей), а также 9 региональных, которые оказывают необходимую поддержку Департаментам по расследованию военных преступлений в региональных прокуратурах. По данным Офиса Генпрокурора на сегодняшний день проведено уже 19 встреч рабочих групп в рамках кластеров.
Костин отметил, что основным приоритетом сейчас является усиление работы для подготовки уголовных производств против высшего военно-политического руководства рф.
Мы достигли значительного прогресса, но немало работы еще впереди. Особенно это касается вопроса привлечения к ответственности высшего военно-политического руководства рф. Нашим приоритетом является усиление совместной работы, чтобы качественно подготовить уголовные производства,
Генпрокурор встретился с экспертами Консультативной группы по вопросам тяжких международных преступлений: Мы достигли значительного прогресса, но немало работы еще впереди
Генеральный прокурор Украины Андрей Костин признает прогресс в расследовании военных преступлений России, но подчеркивает необходимость дальнейшей работы, особенно для привлечения к ответственности высшего военного руководства рф.
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