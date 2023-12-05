Генпрокурор Костин встретился с главой МИД Нидерландов
Киев • УНН
Генпрокурор Андрей Костин поблагодарил министра иностранных дел Нидерландов Ханке Брюинс Слот за всестороннюю поддержку Нидерландов, которая имеет определяющее значение для борьбы Украины за справедливость.
Генпрокурор Андрей Костин приветствовал создание Секретариата Диалоговой группы под руководством IDLO. Об этом сообщили в Офисе Генпрокурора, передает УНН.
Мы высоко ценим лидерскую роль Нидерландов в создании Диалоговой группы, которая объединяет 45 стран вокруг инициатив в сфере обеспечения ответственности ответственности
Он рассказал, что сотрудничество Украины и Нидерландов уже приносит свои результаты в четырех направлениях:
- координация и синергия помощи, предоставляемой Украине для обеспечения ответственности на национальном и международном уровнях;
- работа региональных и международных институтов;
- национальные расследования в Украине и других государствах;
- усилия гражданского общества по документированию военных преступлений и поддержке пострадавших.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Бесконечная волна подарков: Офис Генпрокурора отреагировал на сюжет о праздновании Дня прокурора в Киеве
Преодоление безнаказанности за преступления россии является нашей общей целью. Позиция Нидерландов в поддержку инициатив в сфере международного правосудия, в том числе размещение в Гааге Международного центра по преследованию за преступление агрессии и Реестра убытков, является убедительным свидетельством этого
Генпрокурор Костин встретился с главой МИД Нидерландов
Генпрокурор Андрей Костин поблагодарил министра иностранных дел Нидерландов Ханке Брюинс Слот за всестороннюю поддержку Нидерландов, которая имеет определяющее значение для борьбы Украины за справедливость.
Возможно повреждение ядерного топлива с выбросом радиации - Госатомрегулирования
Запорожская АЭС столкнулась с обесточиванием 2 декабря, что грозило рассеиванием тепла от ядерного топлива; аварийные мероприятия позволили восстановить только одну линию электропередач.
Все, кто с начала войны получил звание Героя Украины, получат собственное жилье - Зеленский
Президент Зеленский объявил, что Украина предоставит жилье всем лицам, которые получили звание Героя Украины с начала войны, почтив более 360 человек, включая семьи погибших героев. Он вручил первые сертификаты на квартиры 12 Героям и 9 семьям погибших.
Лубинец попросил помощи у Красного Креста в возвращеннии украинских детей вывезенных в россию и беларусь.
Дмитрий Лубинец встретился с Дэвидом Фишером из Красного Креста, чтобы попросить помощи в проверке украинских детей, вывезенных в Беларусь или через беларусь в россию. И подчеркнул необходимость действий против нарушений со стороны россии.
Несмотря на сложные погодные условия и атаки рф, энергосистема Украины сбалансирована - Шмыгаль
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщает, что энергетическая система остается сбалансированной, несмотря на сложные погодные условия и российские атаки.
Президент Украины и глава МИД Нидерландов обсудили создание специального трибунала для наказания рф
Зеленский и министр иностранных дел Нидерландов обсудили создание специального трибунала по российской агрессии и потребности Украины в противовоздушной обороне, а также ожидаемое декабрьское заседание Европейского Совета по прогрессу европейской интеграции.
Зеленский не будет приобщаться к тайному брифингу в Сенате США - СМИ
Президент Украины Зеленский отменил участие в секретном брифинге Сената США по помощи Киеву из-за проблемы, возникшей в последнюю минуту, сообщил Чак Шумер.
Атака дронов: в Одессе прогремел взрыв - СМИ
Глава Одесской ОВА Олег Кипер призвал жителей не пренебрегать воздушной тревогой и быть в укрытиях.
"Хлопок" в оккупированном Донецке: ССО уничтожили склад БК и "Град" россиян
Во временно оккупированном Донецке громко. Там поднялся в воздух склад боеприпасов и "Град" российских захватчиков. Об успешном выполнении операции отчитались видеом операторы 73-го морского центра ССО.
Удар по Селидово: спасатели разобрали 75 тонн строительных конструкций учебного заведения
Спасатели разобрали 75 тонн обломков из поврежденного учебного заведения в Селидово, Донецк, после ракетного обстрела.