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Генпрокурор Костин встретился с главой МИД Нидерландов

Киев  •  УНН

05 декабрь 2023, 21:05  •  7571 просмотра

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Генпрокурор Андрей Костин поблагодарил министра иностранных дел Нидерландов Ханке Брюинс Слот за всестороннюю поддержку Нидерландов, которая имеет определяющее значение для борьбы Украины за справедливость.

Генпрокурор Андрей Костин приветствовал создание Секретариата Диалоговой группы под руководством IDLO. Об этом сообщили в Офисе Генпрокурора, передает УНН.

Мы высоко ценим лидерскую роль Нидерландов в создании Диалоговой группы, которая объединяет 45 стран вокруг инициатив в сфере обеспечения ответственности ответственности

отметил Генпрокурор Костин.
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Он рассказал, что сотрудничество Украины и Нидерландов уже приносит свои результаты в четырех направлениях:

  • координация и синергия помощи, предоставляемой Украине для обеспечения ответственности на национальном и международном уровнях;
  • работа региональных и международных институтов;
  • национальные расследования в Украине и других государствах;
  • усилия гражданского общества по документированию военных преступлений и поддержке пострадавших.

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Преодоление безнаказанности за преступления россии является нашей общей целью. Позиция Нидерландов в поддержку инициатив в сфере международного правосудия, в том числе размещение в Гааге Международного центра по преследованию за преступление агрессии и Реестра убытков, является убедительным свидетельством этого

 подчеркнул Андрей Костин.
Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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