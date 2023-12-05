Генпрокурор Костин встретился с главой МИД Нидерландов

Генпрокурор Андрей Костин приветствовал создание Секретариата Диалоговой группы под руководством IDLO. Об этом сообщили в Офисе Генпрокурора, передает УНН.

Мы высоко ценим лидерскую роль Нидерландов в создании Диалоговой группы, которая объединяет 45 стран вокруг инициатив в сфере обеспечения ответственности ответственности отметил Генпрокурор Костин.

Он рассказал, что сотрудничество Украины и Нидерландов уже приносит свои результаты в четырех направлениях:

координация и синергия помощи, предоставляемой Украине для обеспечения ответственности на национальном и международном уровнях;

работа региональных и международных институтов;

национальные расследования в Украине и других государствах;

усилия гражданского общества по документированию военных преступлений и поддержке пострадавших.

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