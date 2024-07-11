Сегодня, 11 июля, Украина вместе странами-коспонсорами выносит на рассмотрение Генеральной Ассамблеи ООН проект резолюции "Безопасность и защищенность ядерных объектов Украины, включая Запорожскую АЭС". Об этом сообщил представитель Украины при ООН Сергей Кислица на своей странице в Х, пишет УНН.

Кисилица отмечает, что ООН рассмотрит меры по повышению безопасности на ядерных объектах Украины, в том числе на Запорожской атомной электростанции. Этот вопрос стал одной из трех ключевых тем, которые обсуждали лидеры государств и представители международных организаций на встрече в Швейцарии.

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"В проекте резолюции Генассамблеи напоминается, что на Саммите отмечалось, что любое использование ядерной энергии и ядерных установок должно быть безопасным, защищенным, надежно охраняться и не вредить окружающей среде и что украинские атомные электростанции и установки, в частности ЗАЭС, должны оставаться под полным суверенным контролем Украины в соответствии с принципами МАГАТЭ", - пишет Кисилица.

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Представитель Украины в ООН поблагодарил страны, которые поддержали проект к голосованию и стали его коспонсорами, в частности:

Албания, Андорра, Аргентина, Австралия, Австрия, Белиз, Бельгия, Босния и Герцеговина, Болгария, Канада, Коста-Рика, Хорватия, Кипр, Чехия, Дания, Эстония, Фиджи, Финляндия, Франция, Германия, Грузия, Греция, Венгрия, Исландия, Ирландия, Япония, Италия, Латвия, Либерия, Лихтенштейн, Литва, Люксембург, Мальта, Микронезия (Федеральные Штаты), Мьянма, Нидерланды, Монако, Черногория, Новая Зеландия, Северная Македония, Норвегия, Палау, Польша, Португалия, Республика Молдова, Румыния, Сан-Марино, Сингапур, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Швейцария, Тонга, Великобритания, Соединенные Штаты Америки, Вануату.

Заседание должно начаться ориентировочно в 22:30 по киевскому времени.

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