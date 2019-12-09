Газопровод "Северный поток-2" не построят вовремя
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. Компания-оператор газопровода "Северный поток-2" сообщила о задержках с завершением сооружения газопровода. В понедельник, 9 декабря, в компании признали, что не смогут уложиться в озвученные ранее сроки строительства энергетического объекта. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.
"Мы запланировали, что в ближайшие месяцы завершим проект согласно всем правовым и техническим нормам", - отметили в компании, цитирует агентство новостей dpa. Впрочем, в компании не смогли назвать точную дату завершения строительства трубопровода за погодных условий. Ранее планировалось до конца 2019 ввести объект в эксплуатацию.
На данный момент проложено уже 2,1 тысячи километров труб двух ниток газопровода. Еще осталось проложить около 300 километров. Планируется, что после введения в эксплуатацию этим газопроводом ежегодно будет транспортироваться из России в Германию 55 млрд кубометров газа.
Примерно такое же количество газа ежегодно из России поступает по газопроводу "Северный поток-1", введенного в эксплуатацию ранее.
Напомним, Соединенные Штаты критикуют сооружения "Северного потока-2", считая его угрозой для энергетической безопасности ЕС. Кроме того, Вашингтон ввел санкции против компаний, причастных к его сооружению и даже учел эти санкции в проект оборонного бюджета.
В Киеве тоже рассматривают этот проект как инструмент политического влияния Кремля. Зато в Берлине и Москве отмечают, что проект - исключительно экономический.