Газопровод "Северный поток-2" не построят вовремя

"Мы запланировали, что в ближайшие месяцы завершим проект согласно всем правовым и техническим нормам", - отметили в компании, цитирует агентство новостей dpa. Впрочем, в компании не смогли назвать точную дату завершения строительства трубопровода за погодных условий. Ранее планировалось до конца 2019 ввести объект в эксплуатацию.

На данный момент проложено уже 2,1 тысячи километров труб двух ниток газопровода. Еще осталось проложить около 300 километров. Планируется, что после введения в эксплуатацию этим газопроводом ежегодно будет транспортироваться из России в Германию 55 млрд кубометров газа.

Примерно такое же количество газа ежегодно из России поступает по газопроводу "Северный поток-1", введенного в эксплуатацию ранее.

Напомним, Соединенные Штаты критикуют сооружения "Северного потока-2", считая его угрозой для энергетической безопасности ЕС. Кроме того, Вашингтон ввел санкции против компаний, причастных к его сооружению и даже учел эти санкции в проект оборонного бюджета.

В Киеве тоже рассматривают этот проект как инструмент политического влияния Кремля. Зато в Берлине и Москве отмечают, что проект - исключительно экономический.