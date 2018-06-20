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Отечественное птицеводство установило новый рекорд

Отечественное птицеводство установило новый рекорд

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 20 июня. УНН. За последние 20 лет отечественная отрасль птицеводства достигла самых высоких темпов роста в секторе сельхозпредприятий среди других отраслей сельского хозяйства. Об этом сообщил специалист "Института аграрной экономики" Леонид Тулуш, представляя результаты исследования влияния государственной поддержки на развитие отдельных направлений аграрного бизнеса в Украине, передает УНН.

"Значительный рост объемов производства продукции птицеводства в секторе агропредприятий в Украине стало возможным благодаря долгосрочной государственной политике финансовой поддержки развития отрасли: в первую очередь - предоставлению налоговых преференций птицеводческим предприятиям. Именно этот фактор способствовал притоку инвестиций и активному внедрению инновационных технологий", - отметил Тулуш.

Современный птицеводческий бизнес, по его словам, пытается объединить все цепи движения продукции к конечному потребителю: выращивание кормовой базы - производство птицы - переработка птицы - торговля произведенной продукцией через собственные торговые точки. При этом производство и переработка птицы обеспечивается, как правило, в рамках деятельности одного экономического субъекта, а формирование кормовой базы и осуществление торговли - за счет связанных с ним лиц.

Таким образом, предприятия птицеводческой отрасли смогли получить максимальную выгоду из имеющихся в области налоговых преференций, в основном - за счет применения специальных налоговых режимов.

Как следствие, за последние два десятилетия поголовье птицы в сельхозпредприятиях увеличилось почти в пять раз, сообщил Тулуш.

Если в начале 2000-х годов оно не превышало 30 млн голов, то уже на начало 2010 года увеличилось более чем в три раза и составило более 100 млн голов. А в начале 2014 года, в котором состоялась российская агрессия, поголовье кур достигло 132 млн голов.

Объемы реализации мяса птицы сельхозпредприятиями за время предоставления налоговых преференций выросли почти в 15 раз. Если в начале 2000-х годов птицеводческие предприятия смогли реализовали лишь менее 0,1 млн т курятины, то в "довоенном" 2013 году - уже почти 1,3 млн т.

В то же время объемы реализации птицы хозяйствами населения оставались практически неизменными с начала 2000-х годов - 240-270 тыс. т в год.

Значительно выросли за время предоставления налоговых преференций и объемы производства яиц, сообщил Тулуш.

"Если в начале 2000-х годов отечественные птицеводческие предприятия производили менее 3,0 млрд шт. яиц, то уже в 2010 году их количество превысило 9,4 млрд шт. В 2014 году объемы производства яиц составили более 11,7 млрд шт., то есть почти в 4,5 раза превысили показатель 2000 года", - сказал он.

Анализ развития отрасли птицеводства показывает, что уже на начало 2010 года отрасль птицеводства достигла значительных показателей развития и рентабельности деятельности.

А по состоянию на начало 2014 года темпы роста отрасли фактически исчерпали возможности полного потребления продукции птицеводства в Украине: появились признаки перепроизводства, особенно учитывая существенное уменьшение численности населения на контролируемых Украиной территориях.

Напомним, в мире растет спрос на курятину. Передовые страны мира уже заявили об увеличении объемов производства и укреплении экспортных позиций. Аналогичных планов придерживается и Украина, которая сегодня входит в ТОП-10 крупнейших мировых экспортеров курятины и возглавляет рейтинг ТОП-50 стран с самым доступным мясом птицы.

Увеличить производство курятины в Украине планируется за счет запуска второй линии Винницкой птицефабрики МХП (Мироновский хлебопродукт) - одного из крупнейших производителей курятины в Европе и украинского лидера по экспорту.

Ранее эксперты констатировали, что государственные дотации в аграрный сектор дали свой положительный результат, который больше всего почувствовали потребители и производители курятины.

"Цена на курятину в Украине самая низкая в Европе, при этом объемы экспорта отечественной курятины существенно выросли. Несмотря на то, что Украина исчерпала годовую квоту на беспошлинный ввоз курятины в ЕС еще в первой половине января, отечественная продукция все же остается конкурентоспособной на европейском рынке", - отметил Быков и призвал правительство рассмотреть возможность выделения дотаций для таких перспективных сфер как судостроение.

Украинские Национальные Новости

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