Галущенко заявил, что Украина станет ведущим хабом "зеленой" энергетики в Европе

Украина станет ведущим хабом "зеленой" энергетики в Европейском сообществе, где производство энергии сочетается с развитием "зеленых" технологий. Об этом, как сообщает Минэнерго, заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко во время онлайн-обращения к участникам Конференции ООН по изменению климата COP28, которая проходит в Дубае, пишет УНН.

Детали

"Война показала, что развитие возобновляемых источников энергии является более важным, чем просто вопрос генерации. Это элемент энергетической безопасности страны. И этот опыт, который усвоила Украина, актуален для Европы и для всего мира", - отметил министр.

Галущенко подчеркнул, что синхронизация украинской энергосистемы с европейской ENTSO-E в первые недели полномасштабной войны позволила не только поддержать устойчивость украинской энергосети, но и усилила европейских партнеров.

Министр поблагодарил еврокомиссара Кадри Симсон за поддержку Украины и ее энергосектора в эти сложные времена и заверил, что солидарность партнеров поможет и в дальнейшем укреплять энергетическую безопасность континента, в частности путем интеграции Украины в европейские энергетические рынки.

"Возобновляемые источники энергии - важная составляющая нашей стратегии на будущее. Мы уже работаем над разработкой соответствующих проектов. И это соответствует видению Президента Владимира Зеленского: Украина станет энергетическим хабом Европы", - подчеркнул он.