Галущенко заявил, что Украина станет ведущим хабом "зеленой" энергетики в Европе
Киев • УНН
Украина стремится стать лидером в сфере зеленой энергетики в Европе, как заявил министр Галущенко на Конференции Сторон COP28. Синхронизация с европейской энергосистемой усилила энергетическую безопасность в условиях войны.
Украина станет ведущим хабом "зеленой" энергетики в Европейском сообществе, где производство энергии сочетается с развитием "зеленых" технологий. Об этом, как сообщает Минэнерго, заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко во время онлайн-обращения к участникам Конференции ООН по изменению климата COP28, которая проходит в Дубае, пишет УНН.
Детали
"Война показала, что развитие возобновляемых источников энергии является более важным, чем просто вопрос генерации. Это элемент энергетической безопасности страны. И этот опыт, который усвоила Украина, актуален для Европы и для всего мира", - отметил министр.
Галущенко подчеркнул, что синхронизация украинской энергосистемы с европейской ENTSO-E в первые недели полномасштабной войны позволила не только поддержать устойчивость украинской энергосети, но и усилила европейских партнеров.
Министр поблагодарил еврокомиссара Кадри Симсон за поддержку Украины и ее энергосектора в эти сложные времена и заверил, что солидарность партнеров поможет и в дальнейшем укреплять энергетическую безопасность континента, в частности путем интеграции Украины в европейские энергетические рынки.
"Возобновляемые источники энергии - важная составляющая нашей стратегии на будущее. Мы уже работаем над разработкой соответствующих проектов. И это соответствует видению Президента Владимира Зеленского: Украина станет энергетическим хабом Европы", - подчеркнул он.
Галущенко заявил, что Украина станет ведущим хабом "зеленой" энергетики в Европе
Украина стремится стать лидером в сфере зеленой энергетики в Европе, как заявил министр Галущенко на Конференции Сторон COP28. Синхронизация с европейской энергосистемой усилила энергетическую безопасность в условиях войны.
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