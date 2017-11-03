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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 41971 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 108974 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 100765 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 103678 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 103115 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 86308 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 103125 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 101825 просмотра

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Футболист "Динамо" стал номинантом на звание "Игрок недели" в ЛЕ

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 3 ноября. УНН. Полузащитник киевского "Динамо" Виталий Буяльский попал в список претендентов на звание лучшего футболиста тура в Лиге Европы, информирует УНН со ссылкой на сайт УЕФА.

24-летний хавбек отличился решающим забитым мячом в выездном матче против "Янг Бойз" (1: 0), позволив киевлянам гарантировать себе выход в 1/16 финала ЛЕ.

Кроме украинца на звание лучшего поспорят: Дави Зельке ( "Герта"), Селим Ай ( "Коньяспор"), Константин Будеску ( "Стяуа"), Депай ( "Лион"), Доминик Прокоп ( "Аустрия"), Патрик Твумаси ( "Астана"), Родриго Гало ( "АЭК").

Напомним, что украинец также попал в число претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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