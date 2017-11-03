Футболист "Динамо" стал номинантом на звание "Игрок недели" в ЛЕ

24-летний хавбек отличился решающим забитым мячом в выездном матче против "Янг Бойз" (1: 0), позволив киевлянам гарантировать себе выход в 1/16 финала ЛЕ.

Кроме украинца на звание лучшего поспорят: Дави Зельке ( "Герта"), Селим Ай ( "Коньяспор"), Константин Будеску ( "Стяуа"), Депай ( "Лион"), Доминик Прокоп ( "Аустрия"), Патрик Твумаси ( "Астана"), Родриго Гало ( "АЭК").

Напомним, что украинец также попал в число претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов.