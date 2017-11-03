Футболист "Динамо" стал номинантом на звание "Игрок недели" в ЛЕ
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Полузащитник киевского "Динамо" Виталий Буяльский попал в список претендентов на звание лучшего футболиста тура в Лиге Европы, информирует УНН со ссылкой на сайт УЕФА.
24-летний хавбек отличился решающим забитым мячом в выездном матче против "Янг Бойз" (1: 0), позволив киевлянам гарантировать себе выход в 1/16 финала ЛЕ.
Кроме украинца на звание лучшего поспорят: Дави Зельке ( "Герта"), Селим Ай ( "Коньяспор"), Константин Будеску ( "Стяуа"), Депай ( "Лион"), Доминик Прокоп ( "Аустрия"), Патрик Твумаси ( "Астана"), Родриго Гало ( "АЭК").
Напомним, что украинец также попал в число претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов.