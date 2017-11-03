Футболіст "Динамо" став номінантом на звання "Гравець тижня" в ЛЄ
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Півзахисник київського "Динамо" Віталій Буяльський потрапив в список претендентів на звання кращого футболіста туру в Лізі Європи, інформує УНН з посиланням на сайт УЄФА.
24-річний хавбек відзначився вирішальним забитим м'ячем у виїзному матчі проти "Янг Бойз" (1:0), дозволивши киянам гарантувати собі вихід в 1/16 фіналу ЛЄ.
Окрім українця на звання кращого посперечаються: Даві Зельке ("Герта"), Селім Ай ("Коньяспор"), Констянтин Будеску ("Стяуа"), Мемфіс Депай ("Ліон"), Домінік Прокоп ("Аустрія"), Патрік Твумасі ("Астана"), Родріго Гало ("АЕК").
Нагадаємо, що українець також потрапив до числа претендентів на звання кращого гравця тижня в Лізі чемпіонів.