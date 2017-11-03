Футболіст "Динамо" став номінантом на звання "Гравець тижня" в ЛЄ

24-річний хавбек відзначився вирішальним забитим м'ячем у виїзному матчі проти "Янг Бойз" (1:0), дозволивши киянам гарантувати собі вихід в 1/16 фіналу ЛЄ.

Окрім українця на звання кращого посперечаються: Даві Зельке ("Герта"), Селім Ай ("Коньяспор"), Констянтин Будеску ("Стяуа"), Мемфіс Депай ("Ліон"), Домінік Прокоп ("Аустрія"), Патрік Твумасі ("Астана"), Родріго Гало ("АЕК").

Нагадаємо, що українець також потрапив до числа претендентів на звання кращого гравця тижня в Лізі чемпіонів.