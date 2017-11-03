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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 41917 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 108941 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 100753 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 103666 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 103103 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 86262 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

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11 марта, 11:14 • 103119 просмотра

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ФСБ заявила о предотвращении поджогов админзданий в Москве

ФСБ заявила о предотвращении поджогов админзданий в Москве

Киев  •  УНН

 • 8150 просмотра

КИЕВ. 3 ноября. УНН. ФСБ заявила о задержании членов ячейки движения "Артподготовка", которые готовили в Москве поджоги административных зданий 4-5 ноября 2017 года, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации в результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий в Московском регионе выявлена и пресечена противоправная деятельность законспирированной ячейки движения "Артподготовка", планировавшей совершить 4-5 ноября 2017 года резонансные экстремистские акции в форме поджогов административных зданий с использованием зажигательных смесей и нападений на сотрудников полиции с целью провокации массовых беспорядков", - сказано в сообщении.

Все члены ячейки задержаны. У них изъяты 15 бутылок с зажигательной смесью.

Решается вопрос о возбуждении в отношении задержанных уголовного дела по ст.30 и ч 2 ст.205 УК России ("Покушение на террористический акт").

В ФСБ отметили, что пресечена деятельность ячеек "Артподготовки" в городах Красноярске, Краснодаре, Казани, Самаре и Саратове".

Как сообщал УНН, ФСБ возбудила три уголовных дела из-за "диверсии" с газопроводами в оккупированном Крыму.

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