ФСБ заявила о предотвращении поджогов админзданий в Москве

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации в результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий в Московском регионе выявлена и пресечена противоправная деятельность законспирированной ячейки движения "Артподготовка", планировавшей совершить 4-5 ноября 2017 года резонансные экстремистские акции в форме поджогов административных зданий с использованием зажигательных смесей и нападений на сотрудников полиции с целью провокации массовых беспорядков", - сказано в сообщении.

Все члены ячейки задержаны. У них изъяты 15 бутылок с зажигательной смесью.

Решается вопрос о возбуждении в отношении задержанных уголовного дела по ст.30 и ч 2 ст.205 УК России ("Покушение на террористический акт").

В ФСБ отметили, что пресечена деятельность ячеек "Артподготовки" в городах Красноярске, Краснодаре, Казани, Самаре и Саратове".

Как сообщал УНН, ФСБ возбудила три уголовных дела из-за "диверсии" с газопроводами в оккупированном Крыму.