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ФСБ заявила про запобігання підпалів адмінбудівель у Москві

ФСБ заявила про запобігання підпалів адмінбудівель у Москві

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 листопада. УНН. ФСБ заявила про затримання членів осередку руху "Артпідготовка", які готували в Москві підпали адміністративних будівель 4-5 листопада 2017 року, передає УНН з посиланням на ТАСС.

"Федеральною службою безпеки Російської Федерації в результаті проведених оперативно-розшукових заходів в Московському регіоні виявлено та припинено протиправну діяльність законспірованої осередку руху "Артпідготовка", яка планувала здійснити 4-5 листопада 2017 року резонансні екстремістські акції у формі підпалів адміністративних будівель з використанням запалювальних сумішей і нападів на співробітників поліції з метою провокації масових заворушень", - сказано в повідомленні.

Всі члени осередку затримані. У них вилучено 15 пляшок із запальною сумішшю.

Вирішується питання про порушення відносно затриманих кримінальної справи за ст.30 і ч 2 ст.205 КК Росії ("Замах на терористичний акт").

У ФСБ зазначили, що припинено діяльність осередків "артпідготовки" в містах Красноярську, Краснодарі, Казані, Самарі і Саратові ".

Як повідомляв УНН, ФСБ порушила три кримінальні справи через "диверсії" з газопроводами в окупованому Криму.

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