ФСБ РФ создала базу данных со сведениями об иностранных террористах

По словам Лаврова, Федеральная служба безопасности создала базу данных, в которую включаются сведения об иностранных террористах.

"Это очень важная сфера борьбы и профилактики террористических преступлений.Все желающие могут ею пользоваться, и чем шире будет эта база, чем больше разных государств будет участвовать в ней, тем легче будет отслеживать маршруты перемещения тех бандитов, которые сегодня могут с Ближнего Востока оказаться в Центральной Азии, потом в Малайзии", - отметил глава МИД РФ.

Как сообщал УНН, ФСБ заявила о предотвращении поджогов админзданий в Москве.