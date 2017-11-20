ФСБ РФ создала базу данных со сведениями об иностранных террористах
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН. ФСБ России создала базу данных со сведениями об иностранных террористах-боевиках. Об этом сообщил в понедельник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече со слушателями Дипломатической академии Азербайджана, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
По словам Лаврова, Федеральная служба безопасности создала базу данных, в которую включаются сведения об иностранных террористах.
"Это очень важная сфера борьбы и профилактики террористических преступлений.Все желающие могут ею пользоваться, и чем шире будет эта база, чем больше разных государств будет участвовать в ней, тем легче будет отслеживать маршруты перемещения тех бандитов, которые сегодня могут с Ближнего Востока оказаться в Центральной Азии, потом в Малайзии", - отметил глава МИД РФ.
Как сообщал УНН, ФСБ заявила о предотвращении поджогов админзданий в Москве.