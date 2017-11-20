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ФСБ РФ створила базу даних з відомостями про іноземних терористів

ФСБ РФ створила базу даних з відомостями про іноземних терористів

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 листопада. УНН. ФСБ Росії створила базу даних з відомостями про іноземних терористів-бойовиків. Про це повідомив у понеділок міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров на зустрічі зі слухачами Дипломатичної академії Азербайджану, передає УНН з посиланням на ТАСС.

За словами Лаврова, Федеральна служба безпеки створила базу даних, до якої включаються відомості про іноземних терористів.

"Це дуже важлива сфера боротьби і профілактики терористичних злочинів. Всі бажаючі можуть нею користуватися, і чим ширше буде ця база, чим більше різних держав братиме участь в ній, тим легше буде відслідковувати маршрути переміщення тих бандитів, які сьогодні можуть з Близького Сходу виявитися в Центральної Азії, потім в Малайзії", - зазначив глава МЗС РФ.

Як повідомляв УНН, ФСБ заявила про запобігання підпалів адмінбудівель в Москві.

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