ФСБ РФ створила базу даних з відомостями про іноземних терористів
Київ • УНН
КИЇВ. 20 листопада. УНН. ФСБ Росії створила базу даних з відомостями про іноземних терористів-бойовиків. Про це повідомив у понеділок міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров на зустрічі зі слухачами Дипломатичної академії Азербайджану, передає УНН з посиланням на ТАСС.
За словами Лаврова, Федеральна служба безпеки створила базу даних, до якої включаються відомості про іноземних терористів.
"Це дуже важлива сфера боротьби і профілактики терористичних злочинів. Всі бажаючі можуть нею користуватися, і чим ширше буде ця база, чим більше різних держав братиме участь в ній, тим легше буде відслідковувати маршрути переміщення тих бандитів, які сьогодні можуть з Близького Сходу виявитися в Центральної Азії, потім в Малайзії", - зазначив глава МЗС РФ.
Як повідомляв УНН, ФСБ заявила про запобігання підпалів адмінбудівель в Москві.