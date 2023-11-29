Французский военный корабль Dixmude начал лечение раненых из Газы в Египте
Французский военный корабль Dixmude, который теперь является плавучим госпиталем вблизи Газы, начал принимать первых пациентов, нуждающихся в неотложной помощи в Эль-Арише, Египет. 40 коек и 80 медицинских работников, среди которых 16 хирургов и шесть педиатров. Франция готова эвакуировать и пролечить в своих больницах до пятидесяти детей из Газы.
Сенат США на следующей неделе рассмотрит законопроекты о помощи Израилю и Украине
На следующей неделе Сенат США планирует рассмотреть законопроекты о помощи Израилю и Украине, причем лидер большинства Шумер настаивает на двухпартийной поддержке, несмотря на разногласия по финансированию безопасности южной границы США.
Путин ждет результатов выборов в США в 2024 году, прежде чем заключить мир с Украиной - Reuters
Ожидается, что Путин не будет добиваться мира в Украине до выборов в США в 2024 году, поскольку потенциальная победа Трампа может повлиять на поддержку Киева со стороны Запада, по словам представителя Государственного департамента США.
Дональд Туск назван самым влиятельным человеком Европы по версии Politico
Бывший премьер-министр Польши Дональд Туск был назван журналом Politico "Самым влиятельным человеком в Европе" на фоне потенциальных политических изменений в Польше.
Польша получила все заказанные истребители FA-50 из Южной Кореи
Польша получила все 12 истребителей FA-50 из Южной Кореи за этот год, что усиливает возможности ее военно-воздушных сил. В будущем ожидаются дальнейшие поставки.
Оккупанты не ликвидируют последствия непогоды на временно оккупированных территориях - Центр сопротивления
Оккупанты на временно оккупированных территориях пытаются справиться с последствиями непогоды из-за нехватки персонала, из-за чего многие населенные пункты остались без света.
Украинские водители заблокировали дороги в Польше в знак протеста против перекрытия границы
Украинские водители организовали акцию протеста в Польше, заблокировав дороги и вызвав пробки в Медыке в ответ на предыдущие протесты польских водителей. Протесты оставались мирными и были сосредоточены на ответных действиях против польских водителей, которые блокировали украинские грузовики.
Молдова лишила гражданства пророссийского лидера Александра Калинина
Президент Молдовы Майя Санду лишила гражданства пророссийского лидера Александра Калинина за вербовку в вооруженные силы иностранного государства, что является незаконным согласно молдавскому законодательству. Калин, который поддерживает вторжение России в Украину, также находится под санкциями ЕС и Канады за попытки дестабилизировать Молдову.
Турция может ратифицировать заявку Швеции на вступление в НАТО до конца года - Reuters
Министр иностранных дел Турции сообщил НАТО, что членство Швеции в НАТО может быть ратифицировано до конца года при условии одобрения внутри страны и дополнительных антитеррористических мер со стороны Швеции.
Кулеба встретился с главой МИД Франции и обсудил европейскую оборонную промышленность
Министр иностранных дел Украины Кулеба встретился в Брюсселе с министром иностранных дел Франции Колонной; Франция пообещала поддержать переговоры о вступлении Украины в ЕС и усилить европейское сотрудничество в сфере оборонной промышленности.