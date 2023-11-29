Французский военный корабль Dixmude начал лечение раненых из Газы в Египте

Французский десантный корабль Dixmude принял во вторник в египетском порту Эль-Ариш первых раненых из сектора Газа. Об этом сообщил министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню в эфире телеканала CNEWS, передает УНН.

Детали

По словам министра, речь идет о пациентах "в относительно неотложной ситуации".

Госпитальная структура боевого корабля, который прибыл накануне, включает "два операционных блока, 40 коек, 80 человек медицинского персонала, сканеры и лабораторию анализов", уточнил Лекорню. В медицинской бригаде 16 хирургов и шесть педиатров.

Не предназначенная для массового приема раненых, эта больница может развернуть максимально 60 коек, зато корабль имеет эффективные средства эвакуации.

Dixmude, прибывший для оказания медицинской и гуманитарной помощи населению Газы, расположен на расстоянии около 50 км от палестинского анклава. палестинского анклава.

Контекст

Dixmude сменил у берегов Египта другой французский корабль - Tonnerre, который там находился с конца октября.

Газета Le Figaro отмечает, что первый корабль, направленный в Средиземное море "в срочном порядке" после террористической атаки группировки ХАМАС против Израиля, не был подготовлен для оказания медицинских услуг, в отличие от Dixmude, а должен был показать игрокам в регионе, продемонстрировав военное присутствие.

Вертолётные средства корабля Dixmude позволят эвакуировать пациентов в больницы Египта после стабилизации их состояния в результате первичного лечения. Франция также готова принять в свои больницы до пятидесяти детей из Газы в случае необходимости, сообщает Le Figaro.