Французская энергетическая компания увеличивает прогноз производства атомной энергии на 5% в следующем году
Киев • УНН
Французская EDF планирует выработать 358-364 ТВт⋅ч электроэнергии благодаря работе 56 реакторов. Новый блок Flamanville-3 мощностью 1600 МВт вскоре присоединится к энергосистеме.
Французская энергетическая компания EDF пересмотрела свои ожидания по производству электроэнергии в следующем году, увеличив прогноз на 5%. Об этом сообщает НАЭК "Энергоатом", передает УНН.
Детали
Теперь компания планирует генерировать 358-364 ТВт⋅ч благодаря работе всех 56 своих реакторов.
Вскоре к энергосистеме Франции будет подключен новый блок Flamanville-3, который имеет мощность 1600 МВт. Это станет дополнительным шагом в укреплении атомного сектора страны.
Рост объемов производства на ядерных объектах будет способствовать уменьшению использования ископаемого топлива, в частности газа и угля, что является важным в контексте глобальной энергетической трансформации.
Добавим
Украина также делает акцент на развитие атомной энергетики, ставя ее в основу своей стратегии перехода к безуглеродной экономике до 2050 года.
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