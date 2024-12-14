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Французская энергетическая компания увеличивает прогноз производства атомной энергии на 5% в следующем году

Французская энергетическая компания увеличивает прогноз производства атомной энергии на 5% в следующем году

Киев  •  УНН

 • 5122 просмотра

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Французская EDF планирует выработать 358-364 ТВт⋅ч электроэнергии благодаря работе 56 реакторов. Новый блок Flamanville-3 мощностью 1600 МВт вскоре присоединится к энергосистеме.

Французская энергетическая компания EDF пересмотрела свои ожидания по производству электроэнергии в следующем году, увеличив прогноз на 5%. Об этом сообщает НАЭК "Энергоатом", передает УНН.

Детали

Теперь компания планирует генерировать 358-364 ТВт⋅ч благодаря работе всех 56 своих реакторов. 

Вскоре к энергосистеме Франции будет подключен новый блок Flamanville-3, который имеет мощность 1600 МВт. Это станет дополнительным шагом в укреплении атомного сектора страны. 

Рост объемов производства на ядерных объектах будет способствовать уменьшению использования ископаемого топлива, в частности газа и угля, что является важным в контексте глобальной энергетической трансформации. 

Добавим

Украина также делает акцент на развитие атомной энергетики, ставя ее в основу своей стратегии перехода к безуглеродной экономике до 2050 года. 

Местная энергетика является ключом к энергонезависимости Украины - эксперт9 дек. 2024, 10:09 • 104353 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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