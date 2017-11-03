Французского футболиста удалили перед игрой ЛЕ за удар болельщика
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Перед матчем группового этапа Лиги Европы между португальским "Витория Гимараеш" и французским "Марселем" убло изъято игрока французской команды Патриса Эвра за стычку с фанатами, сообщает УНН со ссылкой на L'Equipe.
Во время разминки футболистов в адрес защитника "Марселя" Патриса Эвра прозвучали оскорбительные обращения. Впоследствии Эвра вышел за поле и после разговоров с болельщиками своего клуба отличился ударом ногой по голове одного из собеседников.
Таким образом, защитник стал первым футболистом в истории, который был удален до стартового свистка матча Лиги Европы.
Стоит отметить, что "Марсель" потерпел поражение - 1:0, а встреча заканчивал в 10-м. За второе предупреждение на 87-й минуте поле покинул Камара.
Примечательно, что к "Марселю" Эвра провел 8 сезонов в "Манчестер Юнайтед", где еще один француз - Эрик Кантона, в 1995-м атаковал фаната "Кристал Пэлас" в похожем стиле. Легенду "МЮ" после этого дисквалифицировали на 8 месяцев.
Добавим, что Эвра является 5-кратным чемпионом Англии, 2-кратным Италии, победителем Лиги чемпионов и Клубного чемпионата мира.
Как сообщал УНН, по истечении 24-х поединков 4-го тура г рупового раунда Лиги Европы стали известными 5-ти участников плей-офф Лиги Европы.