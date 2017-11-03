Французького футболіста вилучили перед грою ЛЄ за удар уболівальника

Під час розминки футболістів в адресу захисника "Марселя" Патріса Евра прозвучали образливі звернення. Згодом Евра вийшов за поле і після розмов з уболівальниками свого клубу відзначився ударом ногою по голові одного із співрозмовників.

Таким чином, оборонець став першим футболістом в історії, який був вилучений до стартового свистка матчу Ліги Європи.

Варто відзначити, що "Марсель" зазнав поразки - 1:0, а зустріч закінчував в 10-м. За друге попередження на 87-й хвилині поле залишив Камара.

Примітно, що до "Марселю" Евра провів 8 сезонів в "Манчестер Юнайтед", де ще один француз - Ерік Кантона, в 1995-му атакував фаната "Крістал Пелас" в схожому стилі. Легенду "МЮ" після цього дискваліфікували на 8 місяців.

Додамо, що Евра є 5-кратним чемпіоном Англії, 2-кратним Італії, переможцем Ліги чемпіонів та Клубного чемпіонату світу.

Як повідомляв УНН, після закінчення 24-х поєдинків 4-го туру групового раунду Ліги Європи стали відомими 5-х учасників плей-оф Ліги Європи.