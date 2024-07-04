Благотворительный фонд Вадима Столара в рамках своего психологического проекта запустил новый курс "Психодія". Он направлен на тех, кто желает овладеть навыками психологической самопомощи, передает УНН.

Видеолекции в рамках курса, который проводит психолог Яна Кобец, выходят раз в неделю. На сегодня доступны к просмотру два занятия: "Что такое страх и как с ним справиться" и "Как помочь себе во время панической атаки".

"Во время войны все мы переживаем сильные негативные эмоции, которые влияют на нас разрушительным образом. К сожалению, далеко не каждый имеет возможность обратиться к квалифицированному специалисту, чтобы минимизировать вредное воздействие таких эмоциональных состояний. Именно для того, чтобы помочь таким людям, мы и создали практический курс "Психодія", который поможет всем желающим овладеть навыками психологической самопомощи", - отметила волонтер Фонда Наталья Приходько.

"С начала полномасштабного вторжения наш Фонд оказывает людям не только физическую и материальную, но и психоэмоциональную помощь. Наш психологический проект "Підтримка", частью которого является курс "Психодія", активно развивается уже третий год. Я вместе с командой Фонда глубоко убежден в необходимости психологической помощи украинцам, и мы будем продолжать работать в этом направлении", - сказал основатель Фонда Вадим Столар.

Кроме курса "Психодія", проект "Підтримка" содержит еще целый ряд инициатив, и все они бесплатны для украинцев. "Стійкість" - для людей, которые ожидают защитника, "Курс про дітей - для мам", а также индивидуальные, групповые консультации и видеосоветы от психологов.

Чтобы присоединиться к любой из этих инициатив - заходите на телеграм-канал проекта "Підтримка" по адресу: https://t.me/pidtrymuu