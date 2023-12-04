Фонд госимущества анонсировал расширение деятельности в 2024 году: новые возможности для инвесторов по приватизации и аренде земли
Киев • УНН
Фонд государственного имущества Украины, возглавляемый Виталием Ковалем, планирует расширить свою деятельность в 2024 году за счет приватизации государственных активов и введения государственной аренды земли, в том числе путем проведения аукционов по продаже имущества, находящегося под санкциями, для финансирования восстановления Украины.
Председатель Фонда государственного имущества Украины Виталий Коваль во время Investors Annual Meeting рассказал о том, как планирует в следующем году расширить деятельность фонда, путем приватизации крупных госактивов и внедрению аренды госземли. Об этом сообщил Фонд госимущества Украины, пишет УНН.
Открываем рынок аренды государственных сельскохозяйственных земель в следующем году. Целые кластеры земли будут выставлены через прозрачные аукционы. .... Подсанкционные активы также будут выставлены на аукционы. Враг должен терять собственность, средства от чего пойдут на восстановление Украины
Детали
Виталий Коваль отмечает, что государство владеет как, эффективно работающими активами, так и заброшенными с уже подключенными коммуникациями, которые активно включатся в процесс приватизации, чтобы на основе таких объектов можно было создать мощное движение индустриальных парков. Также он отметил, что в следующем году ожидается передача Фонду государственного имущества большого количества государственных активов, которые станут доступны к приватизации.
"Государство фокусируется на ключевой компетенции - все, что непрофильное, мы будем избавляться через аукционы", - сказал Коваль.
Кроме этого будут добавлены новые направления, например аренда сельскохозяйственных земель и продажа подсанкционных активов.
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Справочно
Investors Annual Meeting - это платформа для улучшения диалога между бизнесом и правительством, организованная Офисом по привлечению и поддержке инвестиций Ukraine Invest и Торгово-промышленной палатой Украины.
Фонд госимущества анонсировал расширение деятельности в 2024 году: новые возможности для инвесторов по приватизации и аренде земли
Фонд государственного имущества Украины, возглавляемый Виталием Ковалем, планирует расширить свою деятельность в 2024 году за счет приватизации государственных активов и введения государственной аренды земли, в том числе путем проведения аукционов по продаже имущества, находящегося под санкциями, для финансирования восстановления Украины.
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