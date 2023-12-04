Фонд госимущества анонсировал расширение деятельности в 2024 году: новые возможности для инвесторов по приватизации и аренде земли

Председатель Фонда государственного имущества Украины Виталий Коваль во время Investors Annual Meeting рассказал о том, как планирует в следующем году расширить деятельность фонда, путем приватизации крупных госактивов и внедрению аренды госземли. Об этом сообщил Фонд госимущества Украины, пишет УНН.

Открываем рынок аренды государственных сельскохозяйственных земель в следующем году. Целые кластеры земли будут выставлены через прозрачные аукционы. .... Подсанкционные активы также будут выставлены на аукционы. Враг должен терять собственность, средства от чего пойдут на восстановление Украины - заявил Коваль.

Детали

Виталий Коваль отмечает, что государство владеет как, эффективно работающими активами, так и заброшенными с уже подключенными коммуникациями, которые активно включатся в процесс приватизации, чтобы на основе таких объектов можно было создать мощное движение индустриальных парков. Также он отметил, что в следующем году ожидается передача Фонду государственного имущества большого количества государственных активов, которые станут доступны к приватизации.

"Государство фокусируется на ключевой компетенции - все, что непрофильное, мы будем избавляться через аукционы", - сказал Коваль.

Кроме этого будут добавлены новые направления, например аренда сельскохозяйственных земель и продажа подсанкционных активов.

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Справочно

Investors Annual Meeting - это платформа для улучшения диалога между бизнесом и правительством, организованная Офисом по привлечению и поддержке инвестиций Ukraine Invest и Торгово-промышленной палатой Украины.