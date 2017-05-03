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Фонд гарантирования вкладов наделил себя полномочиями суда - член Консультативного Совета при ГПУ

Киев • УНН

 • 10685 просмотра

КИЕВ. 3 апреля. УНН. Фонд гарантирования вкладов физлиц благодаря своему распоряжению (Порядок №826) наделил себя несвойственными полномочиями, взяв на себя функцию судов. Об этом в комментарии УНН сказал член Консультативного совета при Генеральной прокуратуре Украины Юрий Спектор.

Фонд гарантирования вкладов наделил себя полномочиями суда - член Консультативного Совета при ГПУ

Он пояснил, что ФГВФЛ не имеет права признавать банковские договоры и сделки ничтожными, это исключительная компетенция суда. Поэтому, этот Порядок № 826 следует рассматривать как первую, возможно несовершенную, но все же попытку упорядочить правовую дикость в деятельности уполномоченных лиц Фонда, заявил Ю.Спектор.

"Процедура ФГВФЛ о сообщении сторонам о ничтожности сделки - есть присвоение функции правосудия, поскольку по сути является процедурой признания сделки недействительной (оспариваемой сделки) не в момент ее совершения, а в будущем, по требованию уполномоченного лица Фонда. Название процедуры является нелепым, ведь происходит путаница между ничтожностью по закону, и ничтожностью в понимании Фонда. Надо было назвать вещи своими именами - что Фонд присвоил функции признания сделок недействительными ввиду нарушения интересов государства, Фонда, вкладчиков банка и т.д.", - отметил он.

Также, Ю.Спектор убежден, что во время ликвидации банков, уполномоченные лица Фонда гарантирования вкладов физлиц проводили проверки сделок "по своему усмотрению".

"Статья 38 Закона не наделяет (правом - ред.) ликвидационную администрацию в принципе проводить проверки сделок и Минюст не имел права регистрировать Положения № 826.

В то же время, судя из собственной судебной практики, уверяю вас, что уполномоченные лица Фонда делали это и без всякого Положения. Любые упреки в суде относительно нарушения требований Закона натыкались на возражения уполномоченных лиц Фонда, что, мол, у нас вообще нет никакого порядка на совершение этих действий, поэтому мы делаем по своему усмотрению, как считаем нужным", - рассказал он.

Член Консультативного совета при ГПУ подчеркнул, что признавая банковские договоры и сделки ничтожными, ФГВФЛ нарушает действующее законодательство.

"Еще раз замечу, что признание сделки ничтожной не соответствует принципам ч.2 ст.215 ГК Украины, особенно, если это осуществляется лицом, не наделенным полномочиями осуществлять правосудие. Это наделение должностных лиц Фонда судебными функциями в гражданско-правовой сфере, нарушает принципы разделения власти и является недопустимым.

Было бы правильно наделить уполномоченное лицо правом требовать признания такой сделки недействительной только в судебном порядке - это было бы легитимно", - отметил он.

Ю.Спектор также отметил, что на сегодня судами, чтобы получить коррупционную выгоду, умышленно создана непрозрачность практики работы Фонда, несостоятельность законодательной базы и отсутствие одинакового правоприменения соответствующих нормативных актов.

"По моему мнению, непрозрачность практики работы Фонда, несостоятельность законодательной базы и отсутствие одинакового правоприменения этих нормативных актов судами создана умышленно, с целью предоставления соответствующего "маневра" при принятии решений для получения коррупционной выгоды.

Иначе вся эта юридическая "махновщина" давно была бы прекращена, и было бы нормировано практику работы уполномоченных лиц Фонда и даны разъяснения со стороны ВАСУ относительно судебной практики в сфере ликвидации банков. Если звезды зажигают, то, возможно, это выгодно...", - подчеркнул он.

Напомним, тысячи вкладчиков банка "Михайловский" не могут получить свои средства из-за того, что Фонд гарантирования вкладов физлиц признал их банковские договоры ничтожными, и на этом основании отказал в выплатах. Суды, рассматривая жалобы вкладчиков банка "Михайловский" на действия ФГВФЛ, в большинстве случаев становятся на их сторону, констатируя противоправность действий Фонда гарантирования вкладов физлиц, и подчеркивая тот факт, что этот орган не может признавать банковские договоры ничтожными.

В то же время, ФГВФЛ заподозрили в распространении недостоверной информации и в отношении заемщиков банка "Михайловский".

В финансовой компании "Фагор", которая признана судом добросовестным приобретателем кредитного портфеля банка "Михайловский", заявили, что Фонд гарантирования вкладов вводит в заблуждение людей, пытаясь взыскать средства, которые им не принадлежат.

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