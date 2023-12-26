Фонд гарантирования вкладов выставил на продажу банковские активы на 631 млн грн, чтобы рассчитаться с кредиторами
Активы 10 ликвидируемых украинских банков на сумму более 631 миллиона гривен будут проданы Фондом гарантирования вкладов физических лиц.
Один из крупнейших банков Франции в ближайшее время продаст свой бизнес в России
Societe Generale намерена уйти с российского рынка, продав свои акции, в том числе доли в крупнейших компаниях, примерно за 75 миллионов долларов США Росбанку.
В США продают дом из культового рождественского фильма "Один дома 2"
Таунхаус на Манхэттене, в котором персонаж Маколея Калкина защищался от "липких бандитов" в "Один дома 2: Потерянный в Нью-Йорке", продается за 6,7 6,7 миллиона долларов.
Количество заявок на беженство в ЕС выросло до миллиона за год. На первом месте - Германия
В 2023 году количество заявлений о предоставлении убежища в ЕС достигло 1 миллиона, что на 22% больше, чем в прошлом году; Германия лидирует с более чем 325 000 запросов.
В Риме археологи обнаружили в роскошном доме мозаику, изготовленную из ракушек
Археологи в Риме обнаружили мозаику из ракушек в роскошном 2300-летнем доме римского сенатора на Палатинском холме, открыв банкетный зал с исключительными украшениями.
Япония, вероятно, отправит на Луну своего первого астронавта под руководством США
Япония обсуждает с США высадку своего первого астронавта на Луну в рамках программы "Артемида", которая имеет целью осуществить лунную миссию до 2025 года.
В Генштабе заявили, что информация о якобы 108 погибших в одной из бригад на Авдеевском направлении - фейк
Генеральный штаб Украины отрицает сообщения о 108 погибших на Авдеевском направлении, называя эту информацию фейковой. Они призывают проверять информацию, прежде чем распространять такие заявления.
Только при наличии военно-учетных документов: как мужчинам призывного возраста, которые находятся за границей, предлагают делать паспорта
Мужчинам призывного возраста, которые находятся за границей, будут делать паспорта только при наличии военно-учетных документов.
В Пекине самый холодный декабрь за всю историю наблюдений
Пекин переживает рекордные декабрьские холода, температура часто опускается ниже -10°C.
Кабмин предлагает увеличить штрафы за нарушение воинского учета и мобилизации: что известно о законопроекте 10379
Кроме того, документом предлагается введение возможности задерживать в особый период лиц, нарушивших законодательство об обороне, воинской обязанности и военной службе, правила воинского учета, мобилизационную подготовку и мобилизацию, на срок до трех часов для составления протокола.