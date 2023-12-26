Фонд гарантирования вкладов выставил на продажу банковские активы на 631 млн грн, чтобы рассчитаться с кредиторами

На текущей неделе на продажу выставлены активы 10 ликвидируемых банков на общую сумму почти 631,7 млн грн. Как передает УНН, об этом сообщил Фонд гарантирования властей физических лиц.

В течение текущей недели запланирована продажа активов 10 банков, которые ликвидируются Фондом гарантирования вкладов. Начальная цена реализации всех лотов составляет почти 631,7 млн грн - говорится в сообщении.

Детали

Среди банков, чьи активы выставлены на продажу, "Мегабанк", "Проминвестбанк", "Айбокс банк", "МР банк", "Банк Сич" и другие.

Из них на сумму 296,9 млн грн выставлено на продажу права требования по кредитам, и на сумму 232,7 млн грн - объекты недвижимого имущества, земельные участки и другие основные средства. Кроме того, дебиторская задолженность перед банками выставлена на продажу за 101,7 млн грн, а начальная стоимость ценных бумаг - 0,4 млн грн.

Средства, полученные от продажи активов, направляются на расчет с кредиторами банков.

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