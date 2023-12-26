Фонд гарантирования вкладов выставил на продажу банковские активы на 631 млн грн, чтобы рассчитаться с кредиторами

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Сын бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса регулярно встречается с Мураевым в Европе - источники
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Сын бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса регулярно встречается с Мураевым в Европе - источники

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Однозначно веховое событие, хотя и со своими минусами: эксперт о легализации медицинского каннабиса
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21 декабря  •  212924 просмотра

Разведка подтвердила действие российского паспорта главы ВККС

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В заявлениях Кирилла Кернеса могут скрываться интересы рф по дестабилизации ситуации в Харькове - эксперт
21 декабря  •  169351 просмотра

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21 декабря  •  122395 просмотра

Решение Верховного суда по делу обвиняемого в серии заказных убийств агента фсб Шепелева вредит имиджу Украины - политолог

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