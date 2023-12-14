Финляндия вновь открыла два пункта пропуска на границе с Россией
Киев • УНН
Финляндия вновь открыла два пункта пропуска на границе с Россией: в Ниирала выстроились очереди из более 50 автомобилей, а в Ваалимаа движение было спокойным. О искателях убежища не сообщалось, поскольку пересекали границу преимущественно лица с двойным гражданством или местные жители.
Финляндия 14 декабря открыла два пункта пропуска на границе с Россией, сообщили в пограничной службе страны, пишет УНН.
Детали
"Пограничный пункт "Ваалимаа" открыт, ситуация спокойная. Есть трансграничное движение в обоих направлениях", - сообщили ночью финские пограничники в X.
"Пункт пропуска "Ниирала" открыт для движения. В очереди на выезд из страны сейчас более 50 транспортных средств", - уже утром сообщили в пограничной службе страны.
Как указывает Yle, самый загруженный пограничный переход на восточной границе - "Ваалимаа" - открылся в полночь.
До открытия там, как указано, собралось около пятидесяти автомобилей. По данным Yle, на месте не было никаких признаков людей на велосипедах или возможных просителей убежища.
Начальник пункта пограничного контроля Ваалимаа Юсси Пеккала чуть позже констатировал, что движение началось, как и ожидалось.
К 8 часам границу с Россией, как сообщается, пересекли 324 человека. В Финляндию прибыли 124 человека. Большинство пересекающих границу имели двойное гражданство или вид на жительство. В Финляндию пока не прибыло ни одного просителя убежища.
По словам Пеккала, пограничники готовы к различным сценариям, в том числе и к приезду просителей убежища.
Пограничный переход "Ниирала" открылся для движения в 8 часов утра после почти четырехнедельного перерыва.
Уже к началу работы на границе собралась очередь из 15 автомобилей. Корреспондент Yle сообщил, что все имели финские номера.
Финляндия вновь открыла два пункта пропуска на границе с Россией
Финляндия вновь открыла два пункта пропуска на границе с Россией: в Ниирала выстроились очереди из более 50 автомобилей, а в Ваалимаа движение было спокойным. О искателях убежища не сообщалось, поскольку пересекали границу преимущественно лица с двойным гражданством или местные жители.
"ЕС", "Самопомощь" и "Голос" помогают Садовому забрать у громады землю в центре Львова
Вопреки требованиям местных жителей и игнорируя потребности военных.
Украина получила около 900 млн долл. от МВФ
Украина получила около $900 млн от МВФ, предназначенных на приоритетные бюджетные расходы, после одобрения второго пересмотра программы.
ВСУ продолжают удерживать позиции на левобережье Херсонщины - Гуменюк
Украинские войска успешно защищают свои позиции на левом берегу Херсонской области, отражая атаки россиян и нанося им потери, в частности уничтожая бронетехнику противника.
На Черниговщине усиливают оборону на границе, устанавливают бетонные "зубы дракона"
Украинские военные укрепляют северные линии обороны бетонными "зубами дракона"; генерал-лейтенант Сергей Наев заявляет, что во всей Северной операционной зоне ситуация стабильна, но Силы обороны подготовлены к потенциальным угрозам.
В случае ликвидации прибыльного банка, акционеры должны получить остатки активов после расчета со всеми кредиторами - юрист
Адвокат считает, что в случае ликвидации прибыльного банка, акционеры должны получить остатки активов после расчета со всеми кредиторами.
Tesla отзывает более 2 миллионов своих автомобилей из-за серьезных проблем с автопилотом
Tesla отзывает более 2 миллионов автомобилей из-за проблем с системой автопилота, которые могут повысить риски аварий, что требует обновления программного обеспечения в нескольких моделях.
Страны НАТО увеличили военный бюджет 2024 года на 12 процентов
Страны НАТО увеличили объемы гражданских и военных бюджетов на 2024 год, чтобы более эффективно преодолевать вызовы в сфере безопасности.
ЕС перед саммитом с ожидаемыми решениями по Украине разблокировал 10 млрд евро для Венгрии
Европейская комиссия разблокировала более 10 миллиардов евро из фондов ЕС для Венгрии.
Ночная атака рф на Херсон: пострадала 80-летняя женщина
В результате ночного российского обстрела в Херсоне была ранена 80-летняя женщина, а другой обстрел в области привел к гибели 63-летней женщины.