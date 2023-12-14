Финляндия вновь открыла два пункта пропуска на границе с Россией

Финляндия 14 декабря открыла два пункта пропуска на границе с Россией, сообщили в пограничной службе страны, пишет УНН.

Детали

"Пограничный пункт "Ваалимаа" открыт, ситуация спокойная. Есть трансграничное движение в обоих направлениях", - сообщили ночью финские пограничники в X.

"Пункт пропуска "Ниирала" открыт для движения. В очереди на выезд из страны сейчас более 50 транспортных средств", - уже утром сообщили в пограничной службе страны.

Как указывает Yle, самый загруженный пограничный переход на восточной границе - "Ваалимаа" - открылся в полночь.

До открытия там, как указано, собралось около пятидесяти автомобилей. По данным Yle, на месте не было никаких признаков людей на велосипедах или возможных просителей убежища.

Начальник пункта пограничного контроля Ваалимаа Юсси Пеккала чуть позже констатировал, что движение началось, как и ожидалось.

К 8 часам границу с Россией, как сообщается, пересекли 324 человека. В Финляндию прибыли 124 человека. Большинство пересекающих границу имели двойное гражданство или вид на жительство. В Финляндию пока не прибыло ни одного просителя убежища.

По словам Пеккала, пограничники готовы к различным сценариям, в том числе и к приезду просителей убежища.

Пограничный переход "Ниирала" открылся для движения в 8 часов утра после почти четырехнедельного перерыва.

Уже к началу работы на границе собралась очередь из 15 автомобилей. Корреспондент Yle сообщил, что все имели финские номера.