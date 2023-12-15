Финляндия будет расследовать военные преступления российского боевика Петровского

В Финляндии начнется предварительное расследование военных преступлений, которые совершил лидер российской неонацистской группировки ДШРГ "Русич" Ян Петровский. Об этом сообщает Yle, пишет УНН.

Детали

Предварительное расследование ведется в Финляндии, поскольку суд Финляндии отклонил запрос Украины на экстрадицию неонациста.

Подобные дела могут расследоваться за пределами Украины, так как речь идет о международном преступлении.

Фигурант был пойман в Финляндии в августе во время внешнего контроля пограничной службы. Там он назвался новым именем - Воислава Торден.

По данным финской прокуратуры, военные преступления были совершены до 2022 года на востоке Украины. Речь идет о действиях против против раненых или пленных украинских военных.

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