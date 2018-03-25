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Финал УХЛ: "Кременчуг" прервал 12-матчевую серию поражений в противостоянии с "Донбассом"

Киев  •  УНН

 • 8293 просмотра

КИЕВ. 25 марта. УНН. После двух побед “Донбасса” на своей площадке, финальная серия Украинской хоккейной лиги переехала в Кременчуг, передает УНН со ссылкой на ФХУ.

Третий матч был во многом определяющим для хозяев площадки: проиграй они первый домашний матч, и о борьбе в серии скорее всего можно было забыть, ведь счет в серии стал бы 0:3.

Открыть счет удалось хозяевам — Шиманскому ассистировал Кривошапкин. Однако в течение 1 минуты второго периода гости вышли вперед. Забросали Кукла и Костиков. К концу 20-минутки хозяева вернули себе минимальное преимущество (3:2) благодаря взятием ворот в исполнении Чернышенко и Толстушко. В заключительном промежутке коллективы обменялись шайбами ​​(Коренчук “Донбасс” и Кривошапкин за “Кременчуг”) — 4:3.

Таким образом, “Кременчуг” в невероятно напряженной встречи смог “размочить” счет в серии до 4 побед — 1:2, и прервать 12-матчевую серию без побед над “Донбассом”.

Добавим, что следующая баталия команд пройдет также на арене “Айсберг” в Кременчуге, 25-го марта.

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