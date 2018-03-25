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Фінал УХЛ: "Кременчук" перервав 12-матчеву серію поразок у протистоянні з "Донбасом"

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 березня. УНН. Після двох перемог “Донбасу” на своєму майданчику, фінальна серія Української хокейної ліги переїхала до Кременчука, інформує УНН з посиланням на ФХУ.

Третій матч був багато в чому визначальним для господарів майданчика: програй вони перший домашній матч, і про боротьбу в серії швидше за все можна було забути, адже рахунок в серії став би 0:3.

Відкрити рахунок вдалося господарям — Шиманському асистував Кривошапкін. Проте впродовж 1 хвилини другого періоду гості вийшли вперед. Закидали Лялька і Костіков. До кінця 20-хвилинки господарі повернули собі мінімальну перевагу (3:2) завдяки взяттям воріт у виконанні Чернишенка та Толстушко. У заключному проміжку колективи обмінялися шайбами (Коренчук за “Донбас” і Кривошапкін за “Кременчук”) — 4:3.

Таким чином, “Кременчук” в неймовірно напруженій зустрічі зміг “розмочити” рахунок в серії до 4- перемог — 1:2, і перервати 12-матчеву серію без перемог над “Донбасом”.

Додамо, що наступна баталія команд пройде також на арені “Айсберг” у Кременчузі, 25-го березня.

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