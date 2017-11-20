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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 8525 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 24232 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 36918 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 43417 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 41433 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

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11:17 • 100772 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

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11:14 • 90143 просмотра

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Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 98562 просмотра

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Фильм о Сенцова получил награду на кинофестивале в Будапеште

Фильм о Сенцова получил награду на кинофестивале в Будапеште

Киев  •  УНН

 • 15517 просмотра

КИЕВ. 20 ноября. УНН. В Будапеште на фестивале документального кино о правах человека Verzio International российский режиссер Аскольд Куров получил приз зрительских симпатий за фильм “Процесс: Российское государство против Олега Сенцова”, передает УНН со ссылкой на “Радио Свобода”.

“Российский режиссер Аскольд Куров получил приз зрительских симпатий на фестивале документального кино о правах человека Verzio International в Будапеште за ленту „Процесс: Российское государство против Олега Сенцова“”, — говорится в сообщении.

Отмечено, что награду приняла продюсер фильма Маша Гаврилова.

Как сообщал УНН, Олег Сенцова направили в штрафной изолятор за поддержку общественности.

 

 

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