Фильм о Сенцова получил награду на кинофестивале в Будапеште

“Российский режиссер Аскольд Куров получил приз зрительских симпатий на фестивале документального кино о правах человека Verzio International в Будапеште за ленту „Процесс: Российское государство против Олега Сенцова“”, — говорится в сообщении.

Отмечено, что награду приняла продюсер фильма Маша Гаврилова.

Как сообщал УНН, Олег Сенцова направили в штрафной изолятор за поддержку общественности.