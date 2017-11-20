Фильм о Сенцова получил награду на кинофестивале в Будапеште
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН. В Будапеште на фестивале документального кино о правах человека Verzio International российский режиссер Аскольд Куров получил приз зрительских симпатий за фильм “Процесс: Российское государство против Олега Сенцова”, передает УНН со ссылкой на “Радио Свобода”.
“Российский режиссер Аскольд Куров получил приз зрительских симпатий на фестивале документального кино о правах человека Verzio International в Будапеште за ленту „Процесс: Российское государство против Олега Сенцова“”, — говорится в сообщении.
Отмечено, что награду приняла продюсер фильма Маша Гаврилова.
Как сообщал УНН, Олег Сенцова направили в штрафной изолятор за поддержку общественности.